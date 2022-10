Si ushtarët e Putinit do të ngrijnë deri në vdekje dhe do të vdesin nga sëmundjet ndërsa Rusia përballet me dimrin brutal të Ukrainës -30 gradë Celsius në llogore

Ushtria e Putinit është në rrugën e fazës më të zymtë të luftës së Ukrainës deri tani, pasi ushtarët e tij të papajisur përballen me realitetin e ashpër të dimrit në llogore.









Ushtarët e tij mund të përballen me kushte vrasëse të ngjashme me ato që pësuan në pushtimin e dështuar sovjetik të Finlandës në 1939 ose sulmin e dështuar nazist në Rusi në 1941.

Të dyja fushatat katastrofike panë që bora të bëhej e kuqe nga gjaku teksa trupat u grumbulluan lart, burrat e dridhur ngrinë në llogoret e tyre dhe tanket u ndalën derisa motorët e tyre u fikën.

Dimrat e Ukrainës mund të shohin temperatura të ulëta deri në -31C dhe mund të shohin kushte mesatare deri në -8C – me stuhi të afta të hedhin deri në 20 inç borë në një ditë.

Dhe edhe nëse dimri është shumë më i butë se këto shifra të rastit më të keq, ai do të jetë ende brutalisht i zymtë për rusët e papajisur, të patrajnuar dhe të pasiguruar.

“Kur është i ftohtë jo vetëm që lëvizni më ngadalë, ju mendoni më ngadalë dhe mundësia që njësitë të prishen dhe të vrapojnë rritet”, tha për The Sun Online, gjeneral-lejtnant amerikan Ben Hodges.

Gjenerali Hodges – ish komandanti i Ushtrisë Amerikane në Evropë – shpalosi me detaje të ftohta thellësinë e sfidave me të cilat përballen rusët.

Dhe ndërsa ukrainasve do t’u duhet të durojnë kushtet, ata duken më të pajisur dhe sigurisht më të motivuar se trupat e Putinit – shumë prej të cilëve do të kenë ardhur nga mobilizimi i fundit.

Të detyruar të luftojnë dhe pa veshjet e dimrit që u nevojiten për t’u mbrojtur nga elementët, gjenerali Hodges shpjegoi se kjo mund të jetë pjesa më e zymtë e luftës deri më tani për Putinin.

Por ai thotë se rusët “e dinë këtë” – dhe ata thjesht duan të përpiqen të shkëmbejnë “trupat për kohën” në një përpjekje që lufta e tyre të zgjasë vendosmërinë perëndimore për të vazhduar mbështetjen e ukrainasve.

Oficeri në pension i ushtrisë britanike, koloneli Richard Kemp ra gjithashtu dakord që rusët e rekrutuar mund të përballeshin me një krizë në muajt e dimrit – por ishte e qartë se të dyja palët do të vuanin në këto kushte.

“E gjithë lufta – dhe veçanërisht lloji i luftës që po zhvillohet në Ukrainë – është i ashpër nga pikëpamja morale dhe fizike,” tha koloneli Kemp për The Sun Online.

“Por më pas ju i shtoni kushtet e ngrirjes – dhe në të ftohtë e ktheni atë në një ushtrim mbijetese.

“Jo vetëm të mbijetuarit e armiqve, por edhe të mbijetuarit e efekteve vdekjeprurëse në dimër”.

Ukraina është gati të hyjë në muajt e saj të dimrit – me shira të dendur që kanë filluar të bien, që njihet si “rasputitsa”.

Shirat e ftohta do të zbresin dhe do ta kthejnë atë tashmë të përvëluar, të trashë, të zbehtë në një moçal – duke mbushur llogore me pellgje të thella.

E më pas faza e radhës do të jetë që temperaturat të vazhdojnë të ulen.

Dimri ka të ngjarë të shohë rënien e mërkurit nën ngrirje për një kohë të gjatë, gjë që do ta kthejë kënetën si fusha beteje në terren të ngurtësuar.

Të dy komandantët ushtarakë me përvojë thanë se të gjitha trupat dhe pajisjet do të vuajnë këtë dimër – por veçanërisht për rusët.

Gjenerali Hodges ishte i bindur se ndryshimi i kushteve do t’u sjellë dobi ukrainasve pasi ata janë “shumë më të përgatitur” – dhe nëse vazhdojnë presionin mbi rusët “do të shembet”.

“Rekrutët rusë do të dalin përpara të pajisur keq pa veshjet e duhura dimërore – dhe ata do të ulen atje në llogore të mbushura me ujë”, tha ai për The Sun Online.

“Do të jetë e mjerë”

Ai vazhdoi: “Është një gjë të luftosh në dimër kur po fiton, por nëse tashmë po humbisni, do të ketë një efekt të tmerrshëm psikologjik – veçanërisht kur jeni të ftohtë, të mjerë dhe jeni duke u goditur nga artileria dhe raketat.

“Dhe shumë prej tyre nuk donin të ishin atje në fillim”.

Zinxhirët e brishtë të furnizimit të Rusisë janë ndërprerë falë shpërthimit në urën e Kerçit – duke rrëzuar një lidhje kyçe me Krimenë.

Dhe kjo është e ndërlikuar nga kushtet e paqëndrueshme në Zi dhe Azov dhe udhëtimi i rrezikshëm nga Rusia përtej Mariupolit është shumë i vështirë për të marrë furnizime në vijën e parë.

Gjenerali Hodges tha se një nga gjërat kryesore për ushtarët në dimër është premtimi i lehtësimit – çdo gjë nga një tendë e ngrohtë deri te supa ose kafeja e nxehtë – por nuk ka gjasa që kjo të ofrohet për rusët e pasigurt.

“Ka pak gjëra më të këqija se të ulesh në kushte të lagështa të ftohta, kur çizmet janë të lagura, kur pajisjet e shiut janë të ngopur dhe nuk ka lehtësim”, tha ai për The Sun Online.

Dhe komandanti shpjegoi gjithashtu se nuk është vetëm vetë i ftohti, është gjithashtu kërcënimi i sëmundjes së shfrenuar që përballet duke qenë një nga problemet më të mëdha për rusët.

Gjenerali Hodges tha se shumë fotografi që kishte parë të kampeve ruse tregonin se ato ishin krejtësisht të çorganizuara – të pista dhe dukeshin si “mëngjes pas një koncerti rock”.

“Dhe me një ushtar të patrajnuar do të jetë edhe më keq. Nuk ka të bëjë vetëm me të qenit i ftohtë dhe i lagësht, ka të bëjë me sëmundje”.

Covid dhe viruse të tjera mund të gjenin terren pjellor midis radhëve të trupave ruse të keqdisiplinuara dhe të dobësuara teksa zhyten së bashku në llogoret dhe bunkerët e tyre.

“Në të ftohtë, trupi juaj është thjesht më i dobët, ai nuk mund t’i luftojë gjërat,” tha gjenerali Hodges për The Sun Online.

Testi i pushtetit të vullnetit

Ai bëri një krahasim me Luftën e Krimesë – ku historianët vlerësojnë katër herë më shumë ushtarë të vdekur nga sëmundje sesa plagët e betejës.

Dhe kur gjithçka zbehet, me të ftohtin, sëmundjen dhe lagështinë, gjenerali Hodges tha “lufta është një provë vullneti”.

“A do të vijë nga a e besoni atë që po bëni? Qëllimi juaj? Dhe a u besoni atyre përreth jush dhe udhëheqësve tuaj? A besoni se selitë po bëjnë gjithçka që munden për t’ju mbështetur dhe për t’ju mbajtur gjallë?”

Dhe për rusët, përgjigjet për shumë prej këtyre pyetjeve do të ishin një “jo” e fuqishme – e cila mund të çonte në

Koloneli Kemp shpjegoi gjithashtu se morali do të jetë gjëja kryesore për të luftuar në dimër në Ukrainë.

“Shumë nga këta rusë nuk e kuptojnë pse po luftojnë dhe nuk duan të luftojnë – ata sapo janë dërguar në vijën e parë”, tha ai.

“Ndërsa ukrainasit po luftojnë për shtëpitë dhe familjet e tyre”.

Ai shpjegoi kur dridheni të ftohtë në një llogore, kur nga mjetet më të fuqishme që mund të keni është t’u besoni burrave përreth jush.

Por, për këta rekrut rusë që janë hedhur në vijën e parë të frontit me pajisjet e duhura ose kohën e duhur për të krijuar marrëdhënie me shokët e tyre – ata do të shohin rënie morale.

Ai paralajmëroi se një nga “vrasësit më të mëdhenj” do të jetë hipotermia – me ju që shpesh mbështeteni te miqtë tuaj në llogore për të dalluar shenjat para se të jetë tepër vonë.

“Rekrutët e rinj do të jenë shumë të ndjeshëm pa komandantë dhe shokë me përvojë prapa tyre,” tha koloneli Kemp.

“Është djali pranë teje ai që të mban gjallë në atë situatë”.

Koloneli Kemp megjithatë tha se “nuk do të jetë një shëtitje në pjesën” për ukrainasit – por ata do të ndihmohen nga morali më i mirë.

Shkencëtari politik Dr Andreas Umland, nga Qendra e Stokholmit për Studimet e Evropës Lindore, tha për The Sun Online se “sa më i ftohtë të bëhet, aq më të pakënaqur do të jenë ushtarët rusë”.

Dr Umland tha: “Do të jetë gjithashtu e vështirë për ukrainasit – por ata kanë mbështetjen e të gjithë popullsisë pas tyre”.

Ai vazhdoi: “Për Rusinë, ajo nuk është një ushtri që nuk funksionon mirë dhe një shtet që nuk funksionon mirë – dhe është gjithashtu i rrezikshëm për regjimin e Putinit pasi këta janë njerëz me armë.

“Ankset janë shumë të larta që Putini t’i japë fund kësaj disi”.