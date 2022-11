10 ditë që mund të trondisin xhepin!

Nga sot 1 nëndor, qeveria do të presë 10 ditë, deri më 10 nëndor, për të marrë vendim nëse do ta vendosë fashën 800 kilovat-orë në këtë muaj. Këto dhjetë ditë pritje ia mundëson koha e faturimit. Do jenë ditë pritjeje me ankth. Po pse? Sepse po bën një vjeshtë e artë dhe dielli shkëlqen e ngroh si në ditë maji, me temperaturën në mesditë deri në 17 gradë Celsius. Sepse po bëhen më shumë se pesë javë që nuk ka rënë një pikë shi në Shqipëri. Dhe lugati fashë na fanepset me koston e tij të frikshme prej 15-20 milionë eurosh energji e paguar më shumë, ose 5-6 mijë lekë të reja për familje që zakonisht në nëndor harxhon 1,200 kilovat-orë. Tek ne, si kudo, të shtatë vitet e fundit 2015 – 2021 janë vitet më të nxehta në historinë e matjeve te temperaturave. Dhe nuk janë vetëm temperaturat e larta që e veçojnë këtë 7-vjeçar nga periudhat e tjera, por është edhe numri i ditëve në të cilat temperaturat në mënyrë vazhdueshme shënuan vlera mbi 27 gradë Celsius. Ndërkohë, muajt dhjetor, janar dhe shkurt për vitet 2016-2021, që zakonisht kanë qenë me shumë dëborë në pjesët malore të vendit, rezultojnë muaj me 15-22 % të mesatares shumëvjeçare të sipërfaqes me dëborë, për shkak të ngrohjes së temperaturave gjatë dimrit. Sasia e vogël e dëborës, me një të gjashtën ose një të pestën e asaj që malet mbarteshin zakonisht, ka sjellë mos-furnizim të përrenjve malorë që mbushnin lumin e Drinit në pranverë, kur dëbora shkrin.Sipas të dhënave të buletineve mujore klimatike të Institutit të Gjeoshkencave (https://www.geo.edu.al/newweb/?fq=brenda&gj=gj1&kid=42), sasitë e rreshjeve për 7 nga 8 muajt e fundit (dhjetor 2021-korrik 2022) të matur nga IGJEUM, kanë qenë dukshëm nën mesataren shumëvjeçare, që do të thotë se viti që jemi, viti 2022 është dukshëm një vit i thatë. Edhe pse ranë rreshje në shtator, me tetorin tërësisht me diell dhe, në rast se nuk do të bien rreshje intensive gjatë muajit nëndor, viti 2022 do të kthehet në një vit shumë të thatë. E vetmja mënyrë që të kandisim qeverinë të mos vendosë fashën për muajin nëndor që sapo hyri, është ta kursejmë energjinë. Ta kursejmë të gjithë dhe ta kursejmë fort. Ka shumë mënyra për ta kursyer energjinë elektrike dhe për të bërë që të kemi nevojë jo më shumë se 14 mijë megavat-orë në ditë(ndoshta kufiri për t’ia dalë pa fashë) edhe në nëndor.Po si? Së pari, të fikim dritat, kompjuterët, televizorin, telefonin, kondicionerin dhe çdo pajisje tjetër, përpara se sa të na zërë gjumi. Vetëm me këtë hap të thjeshtë mund të kursejme shumë. Po sa? Përllogaritjet flasin për rreth 1.3 milionë euro energji e konsumuar kot çdo muaj nga 600 mijë familjet tona. Së dyti, nëse kemi pajisje që nuk përdoren(edhe karikues celularësh, etj.), por ama i mbajmë në prizë, duhet t’i heqim nga priza. Sa kursejmë po ta bëjmë? 300 mijë euro në muaj për të 650 mijë familjet tona. Nuk është pak. Ia vlen që për këto pajisje të përdorim një prizë zgjatuese me shumë dalje, në mënyrë që të mund t’i fikim të gjitha me një prekje të vetme. Së treti, duhet të bëjmë kujdes me kondicionerin dhe dushin. Na kurdisin në harxhim të kotë energjie. Gjatë dimrit, duhet ta mbajmë në intervalin nga 18 deri në 20 gradë. Kur lahemi dhe mbushim vaskën, na qëllon jo pak herë ta harrojmë ujin e ngrohtë që po e mbush dhe ta derdhim së koti. Ose ta mbajmë të ndezur dushin, edhe pse nuk kemi synim të lahemi gjatë gjithë ditës së punës. Kondicioneri dhe dushi janë “fajtorë” për harxhim të kotë energjie elektrike në muaj në nivel 5.6 milionë euro për të 650 mijë familjet tona(apo një mijë lekë të reja harxhim i kotë mesatarisht për familje). Lavatriçja është harxhuesja numër një e energjisë elektrike, pas ngrohjes me korent. Nëse i lajmë rrobat me ujë të ftohtë, do të kursenim ndjeshëm elektricitet. Nëse lavatriçja jonë ka karakteristika të veçanta për kursimin e energjisë, atëherë do të ishim dyfish të fituar. Nga harxhimi kot i energjisë prej lavatriçes(e mbushim kazanin në një të tretën, lajmë në 90 gradë rroba që shumë mirë lahen në 30 gradë apo me ujë të ftohte, etj.), të 650 mijë familjet tona humbin mesatarisht 500 lekë të reja në muaj ose 2.7 milionë euro. Për çdo familje tonën, në vend të llampave të vjetra inkandeshente, ia vlen të investojmë tek llampat LED, të cilat janë jo vetëm të përballueshme, por edhe kursejnë goxha energji. Të gjitha kursimet, nga çdo burim, edhe për administratën shtetërore, do të na bënin të harxhonim 3-4 mijë megavat-orë energji elektrike më pak në ditë. Sot që flasim, një e gjashta e energjisë që harxhojmë në ditë shpërdorohet. Po si shpërdorohet? Duke harruar ndezur dritat e rrugëve në mëngjes me dritë të ditës(ndodh rëndom edhe tani që qeveria ka vendosur masa kontrolli për harxhimin e energjisë elektrike). Duke harruar drita ndezur në zyrat e shtetit dhe privatit, apo në dhomat tona gjatë mbrëmjes e natës, duke e lënë gjithë ditën e natën ndezur dushin, duke e harruar derën e frigoriferit hapur, qoftë dhe për pak minuta, apo duke larë rroba me kazanin e lavatriçes të mbushur pak. Duken gjëra të rëndomta, por përbëjnë miliona euro shpërdorim brenda një muaji! Do jenë ditë përcaktuese këto dhjetë ditë!