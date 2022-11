A do bëjë aleancë me Veliajn për të larguar Ramën nga pushteti? Si përgjigjet Sali Berisha

A do bënte Sali Berisha aleancë me Erion Veliajn për të larguar kryeministrin Edi Rama nga pushteti?









I ftuar në emisionin “Log.” në ABC ish-kryeministri tha se beteja e tij është pikërisht me Veliajn, pasi kryeministri sipas tij, “është në ikje.”

Xhafo: A do të jenë zgjedhjet e 14 majit një 6 mars i dytë?

Berisha: Në 14 maj forca ime tregohet ndaj Edi Ramës, Erion Veliajt…jo brenda grupit.

Marrëveshja me PL filloi dhe mbaroi me Tiranën. A kemi lënie pas dore me këtë?

Berisha: Përkundrazi, njësoj si për Tiranën është edhe për bashkitë e tjera. Tirana është truri dhe zemra e vendit.

Xhafo: Duke qenë se thoni që ka një luftë, nuk do ishte hera e parë që bëni aleancë Veliajn. A do bënit aleancë me Veliajn për të larguar Ramën?

Berisha: Në këtë betejë Rama futet si zgërdallë. Beteja reale në Tiranë është me Veliajn, nuk është Rama. Rama është në ikje. Kthimi im e tmerroi atë. E ke vënë re si i dridhet zëri? Kur më përmend emrin ai tmerrohet. E kam përzënë dy herë nga pushteti. E di ai këtë