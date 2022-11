Cili biznesmen e kërkoi takimin mes Berishës dhe Alibeaj? Flet ish-Kryeministri: Nuk kam kërkuar kurrë…

I futar në ABC News Albania, ish-Kryeministri i vendit Sali Berisha ka hedhur poshtë hamendësimet se takimin mes tij dhe Enkelejd Alibeaj e ka kërkuar një biznesmen i fuqishëm.









Berisha theksoi se ka zhvilluar një takim për të cilën nuk përben asnjë lajm pasi është një takim si me të tjerët.

Berisha: Secili nga ata deputetët e ka derën e PD të hapur. Ne e kemi hequr nenin e përjashtimit. Drejtues të tjerë të PD në përputhje me atë statut kanë të drejtën e fraksionit. Unë kur kam hyrë në atë seli njeriun e parë që kam takuar ka qenë Alibeaj dhe Gazmend Bardhi.

Për sa i përket takimit ai nuk përbën lajm. Pasi do i takoj dhe përcjellë sa herë. Do kishte sa herë bisedime dhe me cilindo eksponent të PD që shtron problemet do të ketë përherë dialog dhe bisedime.

Nuk kam kërkuar ndërmjetësimin e asnjë biznesmeni. Unë nuk them që s’më ka takuar por po them se si dhe pse nuk e di. Une e them përsëri se dera e çdo njeriu është e hapur.