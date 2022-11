Dhe një grua e tretë denoncon përdhunuesin shqiptar me tatuazhe/ “Fajin e ka kokaina dhe birrat” thotë ai

Një tjetër grua, e treta me radhë, ka shkuar mesditën e sotme në Departamentin e Kifisisë dhe ka denoncuar se ka rënë viktimë e përdhunuesit shqiptar 45-vjeçar me tatuazhe. Gruaja, siç tha ajo, ka ardhur disa muaj më parë me burrin që shkoi për ta sulmuar por në momentin e fundit arriti t’i shpëtonte ‘kthetrave’.









Vetë ai në deponimin një faqe që u ka dhënë oficerëve të Nëndrejtorit të Sigurimit të Athinës që po trajtojnë çështjen, pretendon se nuk ka sulmuar një grua tjetër dhe se nuk është faji i tij, por kokaina dhe birrat që ka pirë.

I ftohtë me sy të akullt dhe plotësisht i vetëdijshëm për të gjitha gjërat e tmerrshme që kishte kryer, ai pohoi në dëshminë e tij se mes dy sulmeve, mbrëmjen e së shtunës dhe të dielën në mëngjes, ai endej si një njeri i humbur në rrugët e Palaio Faliro.

Kur më pas pa se historia e përdhunimit të 34-vjeçares dhe tentativës së dhunimit të 24-vjeçares kishte marrë përmasa, fotot e tij dolën në media dhe siç tha ai e kishte parë veten në televizion, vendosi për të ikur në Shqipëri. Madje ai ka dhënë edhe të gjithë itinerarin që ka ndjekur, duke thënë se nga Athina ka marrë një taksi për në Kakavia dhe prej andej e kanë çuar në Vlorë.

Ai ka qëndruar në vende të ndryshme, por edhe në shtëpinë e një të afërmi të tij, por kur ata që e kanë pritur e kanë kuptuar arsyen e largimit nga Greqia, e kanë rrahur dhe siç ka thënë ai në polici, beson se kanë qenë edhe ata që “ia kanë dhënë” tek autoritetet. Ai ka folur në polici në detaje për dy sulmet.

Ai tha se kishte “kyçur” vajzën e parë dhe kur hipi në makinë në Avenue Amfitheas dhe filloi të bërtiste, kishte frikë se mos vihej re nga një dyqan që ishte i hapur dhe do ta ndiqnin. Kështu ai ka ikur me vrap dhe pasi është siguruar që nuk po e ndiqte, ka bredhur për pak kohë në rrugët e ngushta të zonës dhe kur ka pikasur 34-vjeçarin në stacionin e autobusit Agia Skepi herët të dielën. iu afrua dhe i kërkoi informacion për një autobus për në Glyfada.

Gruaja e padyshuar ka nxjerrë celularin dhe ka shkuar për të kontrolluar nga një aplikacion special për ta ndihmuar dhe më pas përdhunuesi shqiptar me tatuazh, i ka kapur telefonin, e ka kërcënuar me thikë, e ka tërhequr zvarrë në parkun Ujor dhe e ka dhunuar. Në fakt, viktima ka qenë në një gjendje tronditjeje, saqë ka mbetur i paralizuar nga frika dhe as nuk ka reaguar ndaj brutalitetit që ka pësuar. Për të gjitha, autori fajësoi përdorimin kronik të kokainës dhe alkoolit, ndërsa viktimat thanë se i vinte edhe era e alkoolit.

Informacionet thonë se policia do t’i kërkojë Prokurorisë urdhër për publikimin e fotove të përdhunuesit shqiptar për të përcaktuar nëse ai ka kryer sulme të tjera ndaj femrave pasi besojnë se ka viktima të tjera.