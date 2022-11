Kina bën ‘namin’ në Angli, ndërton fshehurazi një “Stacion policie” sekrete kineze për të eliminuar kundërshtarët e saj politik

Qeveria britanike do të shtojë punën për të parandaluar “represionin ndërkombëtar” ndërsa policia heton raportet e “stacioneve policore” të padeklaruara kineze në të gjithë vendin, tha ministri britanik i sigurisë.









Qeveria kineze thuhet se ka ngritur “stacione policie” të padeklaruara në tre lokacione në Mbretërinë e Bashkuar – dy në Londër, në Hendon dhe Croydon dhe një në Glasgow – për të ngacmuar disidentët politikë. Pekini raportohet gjithashtu se ka krijuar qendra të ngjashme në vende të tjera evropiane, duke përfshirë Irlandën dhe Holandën.

Duke folur në Dhomën e Përbashkët të martën, ministri i Sigurisë Tom Tugendhat tha se aktivitete të tilla “duhen ndalur”, duke theksuar se do të ishte “e papranueshme” për çdo qeveri të huaj të përpiqet të operojë një aparat sigurie në brigjet e Mbretërisë së Bashkuar.

“Raportet e stacioneve policore të padeklaruara në Mbretërinë e Bashkuar janë sigurisht jashtëzakonisht shqetësuese dhe do të merren shumë seriozisht. Çdo vend i huaj që vepron në tokën e Mbretërisë së Bashkuar duhet të respektojë ligjin e Mbretërisë së Bashkuar”, tha ai. “Çdo përpjekje për të riatdhesuar ilegalisht ndonjë individ nuk do të tolerohet”.

Zyrtarët kinezë nuk e kanë mohuar ekzistencën e objekteve të tilla, por thonë se ato ekzistojnë thjesht për të ofruar shërbime burokratike për qytetarët kinezë dhe nuk përfshijnë operacione policore.

Një nga dy stacionet e dyshuara të policisë në Londër është regjistruar si një agjenci pronash, ndërsa vendi në Glasgow është një restorant kinez.

Tugendhat tha se projektligji i ardhshëm i Sigurisë Kombëtare, i cili aktualisht po shqyrtohet në Dhomën e Përbashkët, do të forcojë fuqitë e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për t’u marrë me “represionin ndërkombëtar, shtrëngimin, ngacmimin ose frikësimin e lidhur me një fuqi të huaj”.

“Është e qartë se ne mund dhe duhet të bëjmë më shumë. Prandaj u kam kërkuar zyrtarëve të rrisin punën për të siguruar që qasja jonë ndaj shtypjes transnacionale është e fortë dhe i kam kërkuar departamentit tonë të rishikojë qasjen tonë ndaj shtypjes transnacionale si çështje urgjente”, shtoi Tugendhat.

Grupi spanjoll i të drejtave civile Safeguard Defenders pretendon se forcat e policisë kineze kanë drejtuar “stacionet e shërbimit policor jashtë shtetit” në “dhjetëra vende” në pesë kontinente që nga viti 2018.