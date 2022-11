“Kush prek flamurin e PD-së do ta pësojë keq”/ Sali Berisha pas dështimit të negociatave: Grupi i Alibeaj nuk do as statut dhe as primare

Sali Berisha ka reaguar pas deklaratës së Grupit që mbështet Enkelejd Alibeajn, të cilët kërkuan të dalin me kandidatët e vet në zgjedhjet lokale të 14 majit.









Berisha foli gjithashtu edhe për pjesën tjetër të PD, duke thënë se ishin të ftuar të krijonin një fraksion.

Pjesë nga fjala e Berishës

Në momentet kur ajo ndodhej para alternativës ‘to be or not to be’, dhe është themeli i saj mbi të cilën është ngritur kjo forcë politike më e fuqishme se kurrë. Është ky start që përbën themelin e fitores së 14 majit. Por edhe leksionet historike që do të marrë çeta hajdute e Edi Ramës. Sot kam takim me kryetarët të degëve të PD të Tiranës për t’iu dhënë udhëzimet dhe për të bërë diskutime mbi përgatitjet mbi protestën e jashtëzakonshme. Ju nuk mund ta imagjinoni se sa zien urrejtja ndaj Ramës dhe bandës së tij në qeveri.

Opozita nuk mund të pengohet nga asgjë për të fituar në këto zgjedhje. Zotërinjtë të cilët ishin, një grup deputetësh erdhën pa asnjë lloj paragjykimi dhe prapamendimi që të bashkohen nëse doni të garoni për çdo post në këto bashki, të paraqesin kandidatura ose të krijonin, po të donin, fraksionet. Por ata nuk duan as statusitn, as primaret dhe as fraksionin.

Kush prek flamurin e PD do ta pësojë keq.