Le të hyjmë në NATO, i thotë Finlanda Turqisë dhe Hungarisë

Kryeministrja finlandeze Sanna Marin i bëri thirrje sot Hungarisë dhe Turqisë që të miratojnë ofertat e vendit të saj dhe Suedisë fqinje për t’u anëtarësuar në NATO.









Dy vendet nordike kërkuan të bashkohen me aleancën ushtarake në maj, të nxitur nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia. Hungaria dhe Turqia janë dy anëtarët e fundit të NATO-s që duhet të japin pëlqimin e tyre për aplikimet e Suedisë dhe Finlandës.

“Tani të gjithë sytë janë te Hungaria dhe Turqia. Ne presim që këto vende të ratifikojnë aplikimet tona. Mendoj se do të ishte e rëndësishme që kjo të ndodhte mundësisht më shpejt se më vonë”, tha Marin në një konferencë për shtyp pas një takimi të Këshillit Nordik në Helsinki. Javën e kaluar ajo përsëriti se Suedia dhe Finlanda do t’i bashkohen NATO-s së bashku.

Turqia i akuzon të dy se strehojnë ato që ajo pretendon se janë grupe terroriste. Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan po kërkon që Suedia dhe Finlanda të ekstradojnë të dyshuarit që Turqia i konsideron terroristë, në këmbim të mbështetjes për anëtarësimin e tyre në NATO.

Qeveria e re e Suedisë është e përkushtuar për të adresuar kërkesat e Turqisë, por Turqia ende nuk është bindur. “Ne presim që ajo të marrë jetë,” tha Omer Celik, zëdhënësi i partisë në pushtet.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg do të takohet me Erdoganin në Stamboll, ku të dy do të diskutojnë për zgjerimin e NATO-s këtë javë. Hungaria është zotuar të ratifikojë ofertën e anëtarësimit të dy vendeve deri në dhjetor.