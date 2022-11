‘Nga avokadot te fasulet’, 10 ushqimet kryesore kundër plakjes

“Plakja është e pashmangshme, por është edhe një privilegj”. Duke pasur parasysh se rutina e ngarkuar e jeta moderne përshpejtojnë shenjat e plakjes, një vëmendje të rëndësishme duhet t’i kushtohet mënyrës se si ushqehemi.









Kjo është një listë e ushqimeve kryesore kundër plakjes. Ne mund të mos jemi në gjendje të bëjmë pauzë për vitet që vazhdojnë të vijnë, por ne mund t’i mbushim pjatat tona me këto ushqime të pasura me antioksidantë, që rritin kolagjenin për të mbështetur plakjen e shëndetshme nga brenda.

Avokado

Avoka-nuk duhet të humbisni përfitimet e këtij fruti të dashur. Është i mbushur me acide yndyrore omega-3, të cilat ndihmojnë në rregullimin e inflamacionit dhe inflamacioni është një kontribues kryesor në plakjen si në pjesën e jashtme ashtu edhe në brendësi.

Lakrat

Lakrat kanë një shumëllojshmëri të gjerë të lëndëve ushqyese dhe përbërjeve bioaktive dhe është zbuluar se luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve kronike si diabeti dhe kanceri. Plus, ato ofrojnë përfitime të mëdha antioksiduese, falë përmbajtjes së tyre të lartë të polifenoleve dhe acidit L-askorbik.

Matcha

Të gjitha gjethet e çajit janë plot me polifenole (antioksidantë super të fuqishëm). Nga matcha ju merrni kaq shumë përfitime si detoksifikimi, energjia dhe fokusi i qëndrueshëm dhe antioksidantë të bollshëm, “tha eksperti i shëndetit Stefani Beckerman .

Speci i kuq

Specat e kuq përmbajnë 153 miligramë vitaminë C për çdo racion – po, edhe më shumë se portokalli. Trupi ynë ka nevojë për vitaminë C për të prodhuar kolagjenin. Kolagjeni ndihmon qelizat e lëkurës të lidhen me njëra-tjetrën, duke e bërë lëkurën më të fortë dhe më elastike.

Brokoli

Brokoli përmban antioksidantë të fuqishëm, fibra dhe substanca të jashtëzakonshme që mund të ndihmojnë trupin tuaj të parandalojë sëmundjet.

Manaferrat dhe boronicat

Polifenolet në boronica dhe manaferrat e tjera, ndihmojnë në luftimin e stresit dhe radikalëve të lirë. Manaferrat përmbajnë gjithashtu vitaminë C që nxit kolagjenin.

Domatet

Ngrënia e domateve është një nga mënyrat e mia të preferuara për t’u kujdesur për lëkurën. Likopeni, një lëndë ushqyese bimore përgjegjëse për dhënien e pigmentit të kuq dhe rozë ushqimeve të tilla si domatet dhe shalqiri, është treguar se ndrydh stresin oksidativ, e cila ndihmon në parandalimin e dëmtimit nga rrezet e dëmshme UVA dhe UVB të shkaktuar nga ekspozimi në diell.

Patate e ëmbël

Ziejini, grijini ose vendosini në një zierje, sepse patatet e ëmbla janë të pasura me karotenoidë dhe beta karoten, të cilat të dyja shndërrohen në vitaminë A nga mëlçia. Përveç fuqive të saj të fuqishme antioksiduese, vitamina A ndihmon gjithashtu trupin tonë të rigjenerojë indet, si lëkura jonë.

Panxhari

Këto perime shpesh të anashkaluara përmbajnë oksid nitrik, i cili ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe oksigjenit në të gjithë trupin . Rritja e qarkullimit të gjakut dhe oksigjenimi = lëkurë më elastike dhe rinore. Ashtu si domatet, edhe panxhari përmban likopen të mirë për lëkurën. Dhe, kryesisht, panxhari është i pasur me antioksidantë.

Fasule

Duket e rastësishme, por fasulet janë vërtet të mira për lëkurën dhe shëndetin e përgjithshëm. Ato përmbajnë shumë proteina dhe fibra, të cilat ndihmojnë në parandalimin e rritjes së sheqerit në gjak.