Prostitucion te lulishtja e pallatit: 30 mijë Lekë në makinë, 50 mijë në hotel

Banorët e zonës te kthesa e Kamzës ankohen në redaksinë e emisionit Stop në Tv Klan se pranë pallatit të tyre ushtrohet aktivitet prostitucioni.









Një zonjë denoncon se e ka të vështirë të kalojë normalisht drejt banesës së saj, ndaj shumë herë banorët kanë njoftuar edhe policinë. Por asgjë nuk po ndodh.

“Përshëndetje! Dua të bëj një denoncim pranë redaksisë tuaj! Te kthesa e Kamzës, te lulishtja, te vendi i taksive, te kompleksi Malajzian i pallateve, janë disa prostituta, të cilat punojnë aty dhe kryejnë marrëdhënie seksuale në vende të hapura, në vende publike, në park fëmijësh. Unë si familjare, me dy fëmijë që jam, kam bërë disa herë denoncime, bashkë me disa anëtarë të tjerë të kompleksit pranë policisë, por gjithmonë kanë rënë në vesh të shurdhët, pa asnjëlloj përgjigje. Ato bëjnë skena, dëgjohen zhurma, aktin seksual e kryejnë në rrugë, ose te këndet e lojrave, nëpër ferra, nëpër shkurre, gjë që për një kompleks, kryesisht familjarësh, është shumë e pakëndshme dhe shumë e sikletshme. Kjo gjë na ka vënë shumë në pozitë të gjithëve dhe nuk po dimë tanimë, ku të denoncojmë dhe ku të shkojmë, prandaj e vetmja zgjidhje, që kemi ne, jeni ju. Jeni të vetmit, që kemi besim”, thuhet në denoncimin e qytetares.

Kamera e fshehtë e “Stop” ishte në vendin ku zonja pretendon se ushtrohet prostitucion. Ne provuam se shqetësimi i banorëve ishte mëse i drejtë.

Prostitucioni ushtrohej te lulishtja aty pranë ose në hotel. Agjenti i “Stop” u hoq si klient dhe bisedoi me dy prostituta. Ato i treguan çmimet dhe i thanë se mund të kryente marrëdhënie edhe jashtë me 3 mijë Lekë të reja, ose në hotel me 5 mijë Lekë të reja.

Klienti-Ma jep çikë çakmakun!

Prostituta 1-Po!

Klienti-Si je?

Prostituta 1-Mirë, ça bëre?

Klienti-Mirë! Si je ti?

Prostituta 1-Mirë! Urdhëro!

Klienti-Rrofsh!

Prostituta 1-Hë?

Klienti-Ke punë?

Prostituta 1-Ee jo, prit një sekondë, se të marr unë! Hë?

Klienti-Ça bën? Si je? Mirë je? Ça bëhet ndonjë gjë?

Prostituta 1-Hiç, vërdallë.

Klienti-Nga vërdallë?

Prostituta 1-Knej vërdallë.

Klienti-Nga pra?

Prostituta 1-Knej pra, vërdallë, këtu.

Klienti-Ku këtu?

Prostituta 1-Po ja këtu, ku më shiko.

Klienti-Mirë! Si të duash ti!

Prostituta 1-Ke ndonjë mendje ti?

Klienti-Sa është?

Prostituta 1- 30 në makinë, 50 në hotel.

Klienti-Ku në hotel?

Prostituta 1-Këtu ja, te Palma ça është ajo.

Klienti-Shumë e ke 50 në hotel.

Prostituta 1-Ça të them unë?!

Klienti-Mirë, mirë! Ti ke pazarin tënd, ç’rëndësi ka? Në makinë, ku do e parkosh?

Prostituta 1-Është andej poshtë, te pallatet e verdha, se nuk të sheh njeri.

Kurse prostituta tjetër refuzon që të shkojë në hotel.

Klienti-Si je? Ça, e ke me lekë të folurin?

Prostituta 2-Jo, e kam pa lekë.

Klienti-Po fol pra, si ia kalon? Apo s’do të bëjmë muhabet?

Prostituta 2-Si?

Klienti-Të flasim!

Prostituta 2-Flasim!

Klienti-Sa e ke ti?

Prostituta 2-Ja këtu është 30 mijë lekë.

Klienti-Ku këtu? Përjashta?

Prostituta 2-Te pishat.

Klienti-Po mos na shofin njerëzit mi, se ka dhe banorë, që vijnë.

Prostituta 2-Jo më, ja ku janë.

Klienti-Po në hotel, sa ishte?

Prostituta 2-Në hotel nuk shkoj unë.

Klienti-Do na ftohesh, o burrë!

Prostituta 2-Ja ku janë…

Klienti-Pa hajde, ke prezervativ me vete?

Prostituta 2-Si?

Klienti-Prezervativ me vete?

Prostituta 2-Ja ku e kam!

Klienti-Po tani si, një të pr*shur, a si e ke ti?

Prostituta 2-Po një, një.

Klienti-Një të pr*shur, 30 mijë lekë?

Prostituta 2-Ëëë…

Klienti-Po hajde më trego njëherë vendin, se kam hall mos shikojnë banorët!

Prostituta 2-Nuk shikon njeri, ja e sheh aty.

Klienti-Po hec pra, futu, hajde!

Prostituta 2-Tu ec jena, o burrë.

Klienti-Po bashkë do ecim ne? E pra e shikon, që ka makina, q**a robt, pse s’vjen në hotel o vlla?

Prostituta 2- 20 është në gojë, kurse seksi është 30.

Klienti-Po seksi 30 është ë..? Po hajde ikim në një hotel o vlla, se ka zhurma ka njerëz…

Prostituta 2- Ta bëjmë bismilah sot!

Klienti-Pse, e ke për herë të parë sot?

Prostituta 2-Po ti je i pari, pra.

Klienti-E marr vesh, po ideja është, që nuk ndjehem komod unë këtu mo vlla, ikim në një vend, që…

Prostituta 2-Nuk shkoj në hotel.

Emisioni Stop u bën thirrje autoriteteve që të veprojnë dhe të marrin parasysh shqetësimet e banorëve të zonës. /tvklan.al