Ultimatumi i pedagogëve për rritje page, ministrja Kushi: Tre universitete reflektuan pas vendimit të qeverisë, ligji i arsimit të lartë…

Ministrja e Arsimit Evis Kushi foli në Komision në lidhje me kërkesën e pedagogëve për rritjen e pagave të cilët kanë paralajmëruar përshkallëzim të protestës në rast se kërkesat e tyre nuk plotësohen.









Kushi mori rastet e tre universiteteve që kanë miratuar rritjen deri në 15% pas vendimit të qeverisë. Ndalur tek fakti se jo të gjithë universitetet kanë kushtet për ta bërë këtë rritje, ajo u shpreh se ky është edhe qëllimi i ligjit të arsimit të lartë që të nxisë konkurrencën mes universiteteve.

“Nëse ofrojmë programe që nuk i kërkon tregu, do shkojnë drejt mbylljes dhe do ulet numri i studentëve. Sa i takon pagave të pedagogëve, me VKM të muajit shtator kemi parashikuar rritje deri në 15%.

Ju solla shembullin e universitetit të Tiranës, Mjekësisë dhe Sportit, që tashmë e kanë miratuar rritjen. Ju thoni disa universitetet e kanë mundësinë disa nuk e kanë. Pikërisht këtë nxit edhe ligji i arsimit të lartë, konkurrencën mes universiteteve.

Ne duam që financimi i tyre të bazohet në performancë që një pjesë e këtyre të ardhurave të shkojë për vetë ata. Fakti që tre universitete iu përgjigjën menjëherë, atëherë mundësitë janë”, deklaroi Kushi.