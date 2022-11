Hakerat iranianë kanë publikuar sot të dhënat e punonjësve të Shërbimit Informativ Shqiptar.









Pjesë e të dhënave janë emrat, email-et dhe numrat e telefonit të rreth 600 punonjësve.

Ky nuk është rasti i parë që hakerat iranianë publikojnë të dhëna për shtetasit shqiptarë, pasi deri tani janë publikuar të dhëna në lidhje me pagën, targat e makinave dhe së fundmi edhe të dhëna në lidhje me kryeministrin Edi Rama dhe udhëtimet e tij jashtë vendit me avionë charter.