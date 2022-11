Historia e Botërorëve, “Panorama Sport” ju sjell dosierët specialë për 21 edicionet që janë zhvilluar deri tani

Botërori i Katarit nis pas 18 ditësh dhe do të jetë edicioni i 22-të i aktivitetit më të rëndësishëm në glob për kombëtaret e futbollit. Kjo është hera e fundit që do të marrin pjesë 32 skuadra, sepse duke filluar nga Botërori i vitit 2026 do të marrin pjesë 48 kombëtare.









“Panorama Sport”, ashtu siç e ka bërë traditë prej shumë vitesh, do të sjellë historikët e të gjithë Botërorëve që janë luajtur deri tani, duke filluar nga ai i pari i zhvilluar në vitin 1930, të cilin e fitoi Uruguai, deri tek ai i vitit 2018 që e fitoi Franca.

