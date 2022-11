“Mbështesim qëndrimin e Bardhit”/ Alibeaj flet pas mbledhjes së kryesisë së PD: Ishte një mbledhje informuese

Ka përfunduar pas 3 orësh mbledhja e Kryesisë së grupit të Enkelejd Alibeajt që po zhvillohej në degën e PD-së nr.7 në Tiranë. Pas mbledhjes, Alibeaj tha se Kryesia mbështet qëndrimin e grupit të Alibeajt për negociatat me grupin e Berishës. Kujtojmë se negociatat mes dy grupimeve në PD dështuan.









Në një prononcim për mediat, Alibeaj u shpreh se të premten në orën 3 do të zhvillohet një tjetër mbledhje Kryesie sëbashku me Kolegjin e Kryetarëve në funksion të riorganizimit për zgjedhjet lokale.

Alibeaj: Mbledhja sot, 3 orë. Nuk mjaftonin. u bë kohë që nuk është mledhur Kryesia e PD-së. Ishte një mbledhje informuese. Për atë qëndrim që mbajti grupi parlamentar. Kryesia mbajti një qëndrim unanim për mbështetjen e qëndrimit të grupit parlamentar. Mbështetje të qëndrimeve të zotit Bardhi për bisedimet me Palokën. Kryesia e mbështeti, por tashmë ne do ecim me riorganizimin për zgjedhjet lokale. Ditën e premte, në orën 3 do kemi sërish mbledhjen e Kryesisë së bashku me Kolegjin e kryetarëve në funksion të riorganizimit për zgjedhjet lokale.