Mbretëria e Bashkuar sanksionon 4 oligarkë rusë me pasuri marramendëse: Kanë lidhje me Putinin, 2 prej tyre…

Mbretëria e Bashkuar sanksionon katër oligarkë “të cilët i kanë mundësuar Putinit të mobilizojë industritë ruse për të mbështetur luftën”. Downing Street ka konfirmuar në minutat e fundit se katër oligarkë të tjerë rusë me lidhje me Vladimir Putin do të sanksionohen. Ata përfshijnë Alexander Abramov dhe Alexander Frolov, të cilët janë vënë në shënjestër për përfshirjen e tyre në sektorët e nxjerrjes, transportit dhe ndërtimit.









Sipas mediave britanike, dyshja, e lidhur me Roman Abramovich, kishte në pronësi të aksioneve të mëdha në prodhuesin rus të çelikut Evraz plc, dhe mendohet të kenë një vlerë neto prej 4.1 miliardë dhe 1.7 miliardë paund respektivisht.

Ata raportohet se kanë investime në pronë në Mbretërinë e Bashkuar me vlerë rreth 100 milion £. Sekretari i Jashtëm James Cleverly tha:

“Putini vazhdon të mbështetet në kanalin e tij të elitës së zgjedhur për të mbajtur kontrollin e kompleksit të tij industrial dhe për të nxitur pushtimin e tij të paligjshëm të Ukrainës. “Sot ne po sanksionojmë katër oligarkë të tjerë që mbështeten te Putini për pozicionet e tyre të autoritetit dhe nga ana tjetër financojnë makinën e tij ushtarake. “Duke vënë në shënjestër këta individë, ne po rrisim presionin ekonomik ndaj Putinit dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë derisa Ukraina të mbizotërojë”.

Të tjerët që marrin sanksione sot janë Airat Shaimiev, i cili ka një vlerë neto globale të vlerësuar prej 902 milion £ dhe Albert Shigabutdinov, i cili ka një vlerë neto të vlerësuar globale prej 977 milion £. Të gjithë i nënshtrohen ndalimeve të udhëtimit, ngrirjes së aseteve dhe sanksioneve të transportit.