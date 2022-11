Panik në kabinën e mbushur me tym, alarmohen pasagjerët në SHBA

Pati panik në një fluturim Delta nga Atlanta në Los Angeles kur kabina u mbush me tym .

Ngjarja ka ndodhur të martën e kaluar, në fluturimin 2846 të Delta. Për shkak të incidentit, avioni bëri një ulje emergjente në Albuquerque, New Mexico.

Në një video të regjistruar nga një prej pasagjerëve, kabina shihet duke u mbushur me tym nga përpara. Dukshmëria brenda ishte e kufizuar.

Emergency on my flight #Delta 2846 from ATL-LAX. Engine problem, smoke in cabin. Everyone seems fine. We are on the ground in ABQ. @Delta pic.twitter.com/9O0q83zd7K

— Matt Johnson (@MattJohnsonNEWS) November 1, 2022