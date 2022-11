Si lufta e Rusisë në Ukrainë e ndihmoi FBI-në të godiste një nga rastet më të mëdha të krimit kibernetik në vite

Tre javë pasi Rusia filloi të hedhë bomba në Ukrainë në fund të shkurtit, një programues i ri kompjuterik i talentuar i quajtur Mark Sokolovsky hipi në një Porsche Cayenne me të dashurën e tij për t’u larguar nga lufta.









Dyshja kaluan nëpër Poloni dhe më pas Gjermani përpara se të ndalonin në Holandë, ku mendonin se ishin të sigurt. Ata nuk e dinin se Byroja Federale e Hetimit dhe hetuesit në Evropë i kishin vëzhguar gjatë gjithë kohës.

Sokolovsky, 26 vjeç, ishte emëruar në fund të vitit të kaluar në një aktakuzë penale të vulosur në gjykatën federale në Teksas që pretendonte se ai ishte një figurë kyçe pas një lloji të përhapur malware të njohur si Raccoon Infostealer që prokurorët thonë se ka infektuar miliona kompjuterë në mbarë botën, duke vjedhur kredencialet e hyrjes financiare dhe paratë nga një numër i pallogaritshëm viktimash.

Disa ditë pasi Sokolovsky kaloi në vend, policia holandeze e arrestoi atë në Amsterdam me akuza për mashtrim kompjuterik, mashtrim me kabllo, pastrim parash dhe vjedhje identiteti. Ai përballet me më shumë se 20 vjet burg nëse dënohet dhe mbetet në paraburgim në Holandë ndërsa lufton një procedurë ekstradimi që do ta dërgonte në SHBA.

Mesazhet e lëna me Niels Van Schaik, avokatin holandez që përfaqëson Sokolovsky në procedurën e ekstradimit të tij, nuk u kthyen menjëherë.