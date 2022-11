Skadimi i afatit për bisedime me qeverinë, pedagogët paralajmërojnë: Nuk tërhiqemi, do futemi në grevë urie bashkë me familjarët

Kreu i sindikatës së universitetit Sandër Kovaçi ka deklaruar se 30 pedagogët do futen në grevë urie në momentin që do marrin një garanci për jetën e tyre nga Presidenti i Republikës dhe institucionet ndërkombëtare.









Ai shtoi se pedagogët do futen në grevë urie së bashku me familjarët e tyre pasi qeveria nuk ka dhënë një pergjigjje në lidhje me kërkesat e tyre në lidhje deri në afatin e vendosur nga ata që ishte ora 16:00.

“Rreth 30 pedagogë janë gati të hyjnë në gervë urie. Presidenti dhe institucionet të garantojnë jetën tonë. Të na garantohet jeta neve dhe familjarëve tanë. Ne jemi këtu për mbrojtjen e arsimit dhe vlerës njerëzore në këtë vend. Misioni ynë akademik vijon. Presim përgjigje nga institucionet. Do të futemi bashkë me familjarët në grevë”, u shpreh Kovaçi.

Ditën e sotme ka skaduar edhe ultimatumi i pedagogëve ndaj qeverisë shqiptare, për plotësimin e kërkesave të tyre.

Ai ka kërkuar nga presidenti dhe institucionet shqiptare që të garantojnë jetën e pedagogëve dhe familjarëve të tyre, duke shtuar se misioni akademik vazhdon.