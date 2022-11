Tre shenjat që vërtetojnë se lidhja juaj nuk po funksionon

Laura Duester është një këshilltare marrëdhëniesh dhe psikoterapiste me bazë në Oksford. Bazuar në përvojën e saj me çiftet që divorcohen dhe personat që janë divorcuar, ajo arriti në përfundimin se ka tre shenja kryesore që një lidhje po i vjen fundi dhe nuk po funksionon më.









Ajo pohon se mënyra se si i qasemi marrëdhënieve tona dhe çfarë presim prej tyre është vendosur që nga fëmijëria jonë – gjë që nuk është gjithmonë pozitive. “Për shembull, një klient i imi, i cili u rrit në një familje ku nuk i shprehnin ndjenjat e tyre dhe preferonte të fshinte nën qilim çdo gjë që i shqetësonte, hyri në marrëdhënie duke besuar se ajo që ndjenin nuk kishte rëndësi ose se ata nuk mund ta shprehte. Ti e kupton se kjo në asnjë mënyrë nuk e bën të lehtë të flasësh dhe të jetosh me një person tjetër”.

Të mos jesh në gjendje t’i shprehim hapur atë që po ndodh brenda nesh personit me të cilin kemi zgjedhur të ndajmë jetën tonë për një periudhë të caktuar nuk është e shëndetshme. “ Të mos i shprehim nevojat tona në mënyrë të qartë dhe me respekt ndaj tjetrit nuk do të çojë askund. E njëjta gjë nëse nuk e dëgjojmë atë që thotë. Çiftet e kanë të lehtë të bien në “kurthin” e agresionit pasiv dhe në vend që të flasin qartë, ose heshtin ose shajnë partnerin me dorezë. Por kur nevojat tona dëgjohen dhe kuptohen, atëherë lidhja ka më shumë gjasa të ketë një cikël shumë më pozitiv”.

Kjo është edhe një nga arsyet kryesore që i çon marrëdhëniet deri në fund. Së bashku me tre të mëposhtmet, pretendon Laura Duester, janë shenjat kryesore që lidhja juaj nuk po funksionon.

Frika nga intimiteti

“Shumë nga njerëzit me të cilët punoj ndonjëherë kanë probleme me intimitetin dhe dashurinë. Gjërat bëhen më të vështira nëse tërheqja seksuale është ulur ose nëse njëri nga dy partnerët ka ndryshuar në pamje që nga fillimi i lidhjes. Presioni për të qenë dhe për t’u dukur perfekt, por edhe për të shkëlqyer në seks , na bën të tërhiqemi dhe të mos shprehim shpesh ndjenjat tona për tjetrin.

Frika nga intimiteti dhe pritshmëritë tona për seksin, bëhen pengesë për të shprehur dashurinë tonë ndaj tjetrit. Është e rëndësishme të mbani mend se sa bukur ndiheni, edhe kur thjesht jeni duke u përqafuar me partnerin tuaj. Provoni të flini në krahët e njëri-tjetrit për një natë dhe do të shihni sa më mirë do të ndiheni”.

Vlerat tuaja janë të ndryshme

“Një çështje që has shpesh është ajo e vlerave të ndryshme morale në një marrëdhënie. Shumë njerëz kanë pikëpamje të ndryshme për jetën , suksesin, paratë, ngritjen e familjes sesa partneri i tyre dhe as që e dinë këtë.Këto dallime, nëse nuk diskutohen hapur, përjetësohen duke rezultuar në humbjen e komunikimit dhe konfliktit. Nëse, për shembull, një person është më i kursyer me shpenzimet e tij, ndërsa tjetri jo, atëherë mund të ketë konflikte të mëdha nëse nuk ka diskutim të gjerë dhe të hapur. Personi që shpenzon më shumë para ai mund të ndiejë se kështu e shijon jetën, ndërsa personi që kursen mund t’i duhen këto para për t’u ndjerë i sigurt. Komunikimi dhe shikimi i këndvështrimit të personit tjetër do të bëjë ndryshimin në marrëdhënien tuaj dhe sa do të zgjasë ajo”.