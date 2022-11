VIDEO/ Momenti kur Policia dhe FNSH mësyn në ambientet e hotelit në Durrës, pronari i dënuar më herët për prostitucion dhe trafik droge!

Janë publikuar pamjet gjate aksionit të Policisë së Durrësit që mësyu në Hotel “Colombo” në Durrës. Në operacion janë një numër i madh efektivësh nga struktura të ndryshme të policisë që mësyjnë brenda lokalit.









Kjo godinë me vlerë 1 milionë euro u konfiskua me vendim të gjykatës së Durrësit, pasi pronari Pëllumb Tuda e ka vënë pasurinë me para të siguruara nga aktiviteti i tij kriminal. Me urdhër të prokurorisë janë konfiskuar edhe dy pallate në ndërtim. Vlera e tyre në treg arrin në 2 milionë euro.

Pëllumb Tuda ishte vënë në hetim pasuror dhe gjykata thotë se tashmë rezulton e provuar që pasuria e tij është vënë përmes veprimtarive kriminale ku ai ka qenë i përfshirë. 51-vjeçari është një emër i njohur për drejtësinë. Tuda ka qenë i dënuar për “Trafikimi i lëndëve narkotike” dhe “Shfrytëzim Prostitucioni”.

Në korrik 2014 ai doli nga bugu me leje dhe plagosi dy persona në Durrës, duke u arrestuar sërish. Gjithashtu ai u denoncua para 5 viteve nga banakieria në diskon në pronësi të tij sepse ka dashur ta shfrytëzonte për prositucion, dhe kur vajza e kishte refuzuar e kishte rrahur barbarisht, por hetimi mbi këtë motiv u pushua, pasi vajza tërhoqi dëshmitë.