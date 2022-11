Brad Pitt sërish në telashe, paditet nga aktorja e njohur

Aktorja e famshme Jennifer Aniston do të padisë ish-partnerin aktorin hollivudian, Brad Pitt për shumën prej 100 milionë dollarësh. Mosmarrëveshja ligjore buron nga një kompani prodhimi që çifti e filloi në fillim të viteve 2000 të quajtur Plan B.









Ata e krijuan së bashku dhe tani Pitt po planifikon ta shesë. Aniston po kundërshton të drejtën e tij dhe po e padit për 100 milionë Dollarë. Pitt tashmë është në një konflikt ligjor me një tjetër ish-partnere, Angelina Jolie, ndaj kjo vetëm sa do t’i vështirësojë gjërat për të.

Burime brenda aktores shprehen se kjo nuk ka të bëjë vetëm me paratë. Sa i përket Jen-it, ajo që është po aq e rëndësishme është parimi. Puna është se ajo ishte një bashkë-krijuese dhe themeluese e Planit B, dhe ndërsa teknikisht shkoi te Brad, ajo ka marrë meritën që meritonte për ndërtimin e saj nga themeli”.

I njëjti burim shtoi dhe vuri në dukje se “Jen pret të paktën njohje dhe përfshirje në rast se shitja e Brad do të përfundojë, plus opsionin për të punuar me këdo që e merr përsipër”.