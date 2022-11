Dwyane Wade në gjykatë për vajzën e tij transgjinore: Ajo dëshiron të ndryshojë seksin, reagon ish-gruaja

Ish-asi i NBA-së, Dwyane Wade, është në krah të vajzës së tij, Zaya, në lidhje me ndryshimin e gjinisë që 15-vjeçarja dëshiron t’i nënshtrohet. Megjithatë, për t’ia dalë mbanë asaj i duhet të kapërcejë pengesat që i ka vënë nëna e saj, Siobhan Funtse, e cila sipas mediave të huaja ka paraqitur një kundërshtim në gjykatë për ndryshimin e emrit dhe gjinisë së Zaya-s.









Sipas një raportimi të TODAY, ish-bashkëshortja e basketbollistit ka paraqitur një kërkesë më 1 nëntor në një gjykatë lokale në Los Angeles, me të cilën kërkon që vajza e saj të presë deri në moshën 18-vjeçare për të bërë kalimin gjinor. 41-vjeçarja as nuk hezitoi të akuzonte Dwayne Wade se po përpiqej të përfitonte nga tranzicioni i fëmijës së tyre transgjinor.

Postimi i Dwyane Wade – ‘Siobon lufton identitetin e Zaya’

Wade nuk i la pa përgjigje akuzat e ish-gruas së tij, duke u përgjigjur në një postim të gjatë në Instagram:

‘Meqenëse kështu duhet të jetë prindërimi, mendoj se duhet t’i trajtoj ato pretendime këtu, që është turp.

Ndërsa isha në një udhëtim që të ndryshonte jetën në vendin tonë në Afrikë, mora një postim në rrjetet sociale ku thuhej se po e detyroj 15-vjeçaren tonë të jetë diçka që nuk është dhe të bëjë diçka kundër vullnetit të saj. Akuza të rënda dhe të dëmshme që kanë lënduar fëmijët tanë.

Ndërsa askush prej nesh nuk është i befasuar nga përpjekja e Siobhan për të luftuar identitetin e Zaya-s dhe përpjekja e saj e palëkundur për të tërhequr emrin tim nëpër baltë, unë jam shumë i zhgënjyer që ajo vazhdimisht gjen mënyra për të vënë veten dhe nevojat e saj në plan të parë, pa marrë parasysh fëmijët e saj.

Ky raport u publikua ndërsa Zaya ishte në klasë. Ky është një fëmijë që ka mbajtur një APA duke duruar gjithë këtë vëmendje të dëmshme dhe të flasë për gjininë dhe seksualitetin e saj nga njerëz që nuk e dëgjojnë dhe as që e njohin atë”, shkruante ajo fillimisht.

Ai gjithashtu pohoi për ish-gruan e tij se ajo kishte bërë “një përpjekje të ngjashme një dekadë më parë (me gënjeshtra po aq të dëmshme dhe duke shkaktuar dëme të pariparueshme për fëmijët e saj) dhe pas 13 avokatëve më vonë, mua m’u dha kujdestaria e vetme e dy fëmijëve tanë si lojtar aktiv i NBA.

Më pas ai e vuri në shënjestër atë duke thënë se pavarësisht faktit se ajo është një nënë e vetëshpallur e krishterë, ajo në fakt ka qenë e përfshirë me fëmijët e saj për më shumë se një dekadë dhe përfundoi duke shkruar se nuk do ta lejojë atë të pengojë. sipas dëshirës së vajzës së tij.

Çifti ishte i martuar për 8 vjet, nga viti 2002 deri në vitin 2010. Wade ka pasur edhe fëmijë të tjerë. Ai ka një djalë tjetër, Zaire Wade, nga martesa e tij me Funche dhe nga martesat e tij të tjera, 8-vjeçarin Javier me Aya Metoyer dhe Kaavia 3-vjeçare me gruan e tij aktuale, Gabrielle Union.

‘E dinte se ishte transgjinore që në moshën 3-vjeçare’

Kur Zaya ishte 12 vjeç, Wade kishte folur për historinë e saj.

“E kisha të vështirë të vendosja nëse doja të flisja për këtë. E dija që po ta thosha do të ngjallte një debat të madh. Ne e luftuam këtë, sepse ajo është 12 vjeçe, çfarë do të thonë njerëzit për një 12-vjeçare që merr një vendim për jetën. Por ne e njohim fëmijën tonë dhe është detyra jonë si prindër që të marrim sa më shumë informacion. Biseduam me njerëz dhe kërkuam sa mundëm në përpjekjen tonë për të ndihmuar jo vetëm familjen tonë, por edhe njerëzit e tjerë në këtë rrugëtim”, kishte thënë basketbollisti i njohur 3 vite më parë.

Në të njëjtat deklarata ai kishte përmendur se dalja e Zaya-s ndodhi në një kohë kur fëmija nuk e dinte se çfarë do të thoshte termi transgjinor. “Unë kam qenë personi që kam thënë vetë të gjitha frazat dhe fjalët e gabuara. Ishte një proces që ne të uleshim me vajzën tonë dhe të zbulonim se kush është dhe çfarë i pëlqen, e të mos e ngarkojmë me gjëra, sepse si prindër ne i vendosim shpresat dhe frikën tek fëmijët tanë. Ne vendosëm ta dëgjonim dhe ajo na udhëzon gjatë gjithë udhëtimit. Ai e njeh atë për nëntë vjet. Ajo është e njohur që në moshën tre vjeçare, kështu që ne i bëmë pyetje dhe e morëm vesh. Por ai e dinte këtë”, shtoi ai.

Seanca do të mbahet më 12 dhjetor.