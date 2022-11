EMRAT/ Iu gjetën armë dhe mina me telekomandë në banesë, gjykata lë në burg babë e bir!

Petrit dhe Gledis Kubazi, babë e bir janë lënë në burg nga Gjykata e Shkodrës pasi gjatë kontrolleve të tyre në banesë policia gjeti armë, mina me telekomandë dhe disa municione të tjera.

Në seancën për masën e sigurisë, Petrit Kubazi deklaroi se nuk ka pasur dijeni për municionin e armëve që policia gjeti në banesën e tyre. Ai shtoi se dy armën e gjahut janë me leje ndërsa theksoi se për pjesën tjetër të armëve e ka marrë vesh në komisariat.

“Unë nuk e kam ditur aspak se ato armë dhe municioni ndodhej në banesën time. Vetëm kur kam ardhur në komisariat kam pyetur djalin dhe ai më ka thënë se i kishte gjetur një natë më përpara në një vend por nuk ka pasur kohë të më tregojë sepse nuk jemi takuar dhe të nesërmen në mëngjes erdhi policia. Arma e gjahut shotgun atë e kam me leje sepse unë jam gjuetar ndërsa arma tjetër sportive edhe ajo është me leje dhe është e një të njohuri. Sa i përket pjesës tjetër të armatimit nuk kam pasur asnjë ide se janë në banesën time. Radiot që janë gjetur ato ka tre vite që i kam sepse blihen kudo në internet dhe i kam përdorur për gjueti për të komunikuar. Unë kam punuar gjithë jetën time dhe më pëlqen gjuetia ndaj nuk kam asnjë lidhje me municionet” deklaroi ai.