Meloni vë në dyshim kredencialet pro-BE të Gjermanisë

Kryeministrja e sapozgjedhur italiane Giorgia Meloni kritikoi Gjermaninë të martën për qëndrimin e saj gjatë krizës energjetike të BE-së dhe pyeti nëse kjo përfaqëson “evropianizëm”.









Duke folur në dhomën e legjislativit italian, Meloni mbrojti aleatin e saj kryeministrin hungarez Viktor Orbán dhe drejtoi gishtin kundër Gjermanisë, e cila tha se së bashku me Holandën nuk po bashkëpunojnë për të pasur një çmim më të mirë të gazit për të gjitha vendet anëtare të BE-së.

“Ju gjithmonë e citoni Orbanin, por a është qëndrimi i Gjermanisë ai që ne e quajmë europianizëm?”, pyeti Meloni opozitën italiane.

“Më duket se BE-ja ka humbur disa trena dhe jo për shkak të ‘sovranistëve’ që nuk sundojnë në BE”, shtoi Meloni.

Të martën, Meloni mori ‘besimin’ e mazhorancës së deputetëve, ndërsa i njëjti pritet të mërkurën në një votim në Senat.

Në të njëjtën ditë, një tjetër takim vendimtar u zhvillua në Luksemburg, në të cilin ministrat e energjisë së BE-së dështuan edhe një herë në arritjen e një kompromisi për krizën energjetike pasi Gjermania dhe disa shtete të tjera veriore nuk ranë dakord për kufijtë e çmimit të gazit.

Budapesti kundërshton gjithashtu një kufi çmimi, me Ministrin e Punëve të Jashtme Péter Szijjártó duke thënë se ai nuk duhet të zbatohet as për kontratat afatgjata të furnizimit me gaz, të cilat vendi i tij ka me Rusinë, raportoi e përditshmja opozitare Népszava.

Duke sqaruar pozicionin e saj në skenën e BE-së, Meloni tha se ajo nuk do të bëhej kurrë “nxitësja e tifozëve të askujt” dhe duke iu referuar BE-së; ajo theksoi parimin e subsidiaritetit: “[BE-ja] duhet të bëjë më pak dhe ta bëjë më mirë, dhe të mos ketë fjalë për gjithçka”.

Retorika e saj në BE përputhet me atë të Orbanit, i cili ishte një nga të parët që e uroi atë për rolin e ri.

Megjithatë, kjo vështirë se do të jetë rasti me Gjermaninë, duke pasur parasysh se qeveria socialdemokrate në Berlin nuk donte që në pushtet Meloni të ekstremit të djathtë.

Duke folur për EURACTIV Gjermani para votimit italian, Axel Schäfer, kryetar i grupit parlamentar gjermano-italian në legjislativ, tha se një kryetar i qeverisë së ekstremit të djathtë në Romë do të ishte “një fatkeqësi për Bashkimin Evropian”.

Schäfer e përshkroi gjithashtu aleatin e Melonit, Silvio Berlusconi, si “një mbajtëse rrëmujë për një post-fashist”.

Në mesin e dhjetorit 2021, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe kryeministri i atëhershëm italian Mario Draghi u zotuan të punonin për një plan veprimi për thellimin e lidhjeve midis dy vendeve, veçanërisht në lidhje me koordinimin në nivel të BE-së.

Pavarësisht zgjedhjes së Melonit, si SPD ashtu edhe Kristian Demokratët (CDU) të opozitës duan që ky plan veprimi të ecë përpara kryesisht për interesat e shoqërisë italiane.

Nga ana e tij, Orbán kohët e fundit pranoi se marrëdhëniet gjermano-hungareze nuk janë në të mirën e tyre, duke vënë në dukje se “udhëheqësit politikë duhet të bëjnë shumë për të siguruar që bashkëpunimi tradicionalisht i mirë gjermano-hungarez të vazhdojë”.

“Shoqëria e Hungarisë është shumë më pluraliste, e lirë dhe paqësore se shoqëria gjermane […] Në dhjetë deri në njëzet vitet e ardhshme, gjithnjë e më shumë europianoperëndimorë do të zhvendosen në Hungari, sepse Hungaria është një vend i sigurt, i krishterë, krenar për traditat e saj”, shtoi ai.

Në intervistën e publikuar të hënën, kreu i qeverisë hungareze tha se partitë qeverisëse gjermane në Parlamentin e BE-së do të ishin veçanërisht të ashpra ndaj Hungarisë. Në veçanti, ai e përshkroi SPD-në si “partinë më anti-hungareze në Evropë”.

Komentet armiqësore ndaj Berlinit nga Meloni, ndërkohë që ajo këmbënguli dje se qeveria e saj do të ishte një partner i besueshëm i bllokut, tregojnë se e njëjta gjë mund të mos jetë e vërtetë për kryeqytetet e BE-së.