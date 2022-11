Protesta e pedagogëve, Rama: Kërcënojnë grevë urie në një kohë kur duhet menduar për të tjerët! E papranueshme kërkesa për rritje pagash

Kryeministri Edi Rama ka komentuar protestën e pedagogëve në ‘Real Story’ duke thënë se nuk mund të kërcënojnë për grevë urie dhe rritje pagash kur të tjerë kanë më shumë nevojë në këtë kohë krize. Ndërsa kreun e Sindikatës së Pedagogëve vijon ta cilësojë ‘SHIK-s të urbanizuar me non gratën’.









“Kemi një SHIK-s 24 karat i asaj kohe kur SHIK ishte terror urban, të urbanizuar me non gratën me një kërkesë të papranueshme për një rritje pagash përtej rritjes që për pedagogët ishte më e larta se u shfrytëzua dhe buxheti i shtetit dhe i universiteteve. Të dalësh dhe të kërcënosh me grevë urie në një kohë kur duhet të mendosh për ata që kanë më shumë nevojë sesa ti, kështu mendojnë shumica e pedagogëve që nuk i janë afruar kësaj proteste. Kam dhënë opinionin tim se kush bën të tilla akte është në kundërshtim të plotë me profesionin e pedogogut”, tha Rama.