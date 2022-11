Rama publikon vidomesazhin e Brojës: Krenar për të dhe çdo shqiptar që punon e kontribuon në MB!

Kryeministri Edi Rama, ka bërë një reagim në Twitter, ndërsa ka shpërndarë një videomesazh të futbollistit shqiptar Armando Broja.

Rama shprehet se është krenar jo vetëm për Brojën, por për çdo shqiptar që punon dhe kontribuuan në Mbretërinë e Bashkuar.

Rama nuk ka lënë pa shigjetar edhe sekretaren e brendshme britanike Suella Braveman, e cila me herët ngriti alarmin për emigrimin e shqiptarëve drejt MB, duke hedhur edhe akuza.

STATUSI:

Proud of you @armandobroja9 and proud of every Albanian working hard and contributing to the UK! Shame on whoever singles out our great community there, turning all of you into a target for something Albanians have neither created nor are responsible for how bad is being handled. pic.twitter.com/C9p0zMLvY2

— Edi Rama (@ediramaal) November 3, 2022