Zgjedhjet në SHBA/ Këshilltarët e Trump shpjegojnë se sa gjasa ka ai të kandidojë përsëri në vitin 2024

Ish-presidenti i SHBA-së, Donald Trump po shqyrton një ofertë të tretë për Shtëpinë e Bardhë dhe po flet me të besuarit për të përpunuar skenarët e mundshëm, ndërsa ai kërkon të përfitojë nga fitoret e pritshme të republikanëve në zgjedhjet afatmesme të javës së ardhshme, siç thanë sot tre nga këshilltarët e tij.









“Si një flutur e tërhequr nga drita, Trump do të kandidojë në vitin 2024”, tha një nga ata këshilltarë, i cili foli për Reuters në kushte anonimiteti. “Unë mendoj se ai dëshiron të zbresë në votime dhe shpallja e tij përpara Ditës së Falënderimeve do t’i japë atij një avantazh ndaj kundërshtarëve të tij (politikë) dhe ai e kupton këtë”, shtoi ai.

Një njoftim brenda disa javëve të ardhshme do t’u presë krahët rivalëve të mundshëm për emërimin e partisë, thanë këshilltarët. Megjithatë, ata nuk përjashtuan mundësinë që ish-presidenti të vonojë njoftimin apo edhe të ndryshojë mendje.

Një zëdhënës i Trump nuk iu përgjigj një kërkese për koment mbi ato deklarata.

Një burim me njohuri për planet e Trump tha se ai planifikon të njoftojë se do të nisë një fushatë rizgjedhjeje pas zgjedhjeve të së martës dhe po kontakton zyrtarët që mund t’i bashkohen përpjekjeve.

Sondazhet si dhe vëzhguesit asnjanës vlerësojnë se ka shumë gjasa që republikanët të fitojnë shumicën në Dhomën e Përfaqësuesve, ndërkohë që kanë mundësi të vënë nën kontrollin e tyre edhe Senatin. Në atë rast ata mund të bllokojnë agjendën legjislative të Presidentit Joe Biden për dy vitet e ardhshme.

Shpresat elektorale të demokratëve po goditen nga shqetësimet e votuesve për inflacionin e lartë. Në të njëjtën kohë, vlerësimi i miratimit të Presidentit Joe Biden ka mbetur nën 50% për më shumë se një vit. Në një sondazh të fundit nga agjencia Reuters dhe kompania Ipsos, është në 40%.

Por pas një mandati përçarës katërvjeçar që përfundoi më 6 janar 2021 me mbështetësit e tij që sulmuan Kapitolin dhe vazhdojnë të pretendojnë në mënyrë të rreme se humbja e tij në zgjedhje ishte rezultat i mashtrimit, Trump mbetet po aq jopopullor. Në të njëjtin sondazh muajin e kaluar, vetëm 41% e amerikanëve thanë se kishin një pikëpamje të favorshme për ish-presidentin.

Dita e Falënderimeve këtë vit bie më 24 nëntor, që do të thotë se Trump ka një “dritare” dy-javore pas zgjedhjeve për të bërë njoftimin e tij, nëse ai dëshiron.

Trump ka mbajtur një ritëm të qëndrueshëm të tubimeve politike që nga largimi nga Shtëpia e Bardhë, duke flirtuar hapur me një mandat të dytë. Ai pritet të presë familjen dhe miqtë në klubin e tij në Mar-a-Lago, Fla., të martën mbrëma për të festuar fitoret e pritshme të kandidatëve që ai mbështet në zgjedhjet afatmesme. Trump gjithashtu po përballet aktualisht me hetime të shumta ligjore, duke përfshirë një nga Departamenti i Drejtësisë për dokumentet e klasifikuara që ai mori me vete nga Shtëpia e Bardhë. Prokurorët thonë se disa nga këto dokumente nuk janë gjetur ende. Duke sfiduar drejtpërdrejt primatin e Trump, shumë politikanë të shquar republikanë po konsiderojnë një kandidim për nominimin e partisë për zgjedhjet e vitit 2024. Trump po vëzhgon nga afër lëvizjet e guvernatorit të Floridës Ron DeSandis, i cili pritet të rizgjedhur të martën kundër demokratit Charlie Crist. Kundërshtarët e tij të mundshëm janë gjithashtu guvernatori i Virxhinias Glenn Young dhe ish-zëvendëspresidenti i tij, Mike Pence.

Njerëz të tjerë në rrethin e brendshëm të Trump, megjithatë, shprehin dyshime nëse ai synon të shpallë synimet e tij së shpejti. “Ai do të dëshirojë që spekulimet të vazhdojnë për muaj të tërë” dhe “do t’i shijojë historitë kur do të vazhdojë”, tha një nga ato burime.