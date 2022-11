“Akuza të stisura nga kolegë!”/ U pezullua për dhunim të nxënësve, reagon mësuesi i anglishtes: Në 30 vite arsim, nuk kam pasur probleme

Mësuesi Alban Fetolli i cili dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj nxënësve të shkollës 9-vjeçare “Dritëro Agolli” në Bilisht, ka reaguar pas pezullimit nga puna.

I kontaktuar nga korrespondentja e Gazetës Shqiptare, ai i ka hedhur poshtë të gjitha pretendimet e ngritura.

Ai thotë se këto akuza mund të jenë stisur nga disa kolegë të tij.

Fetolli: Unë kam 30 vjet që punoj dhe kontribuoj në arsim dhe kurrë nuk kam pasur probleme të tilla edhe në kohën kur kam qenë drejtues i ZA Devoll apo pozicione të tjera, nuk kam pasur probleme kurrë me kolegët aq më tepër me nxënësit. Prej 30 vitesh punoj me pasion për edukim, nuk kam pasur kurrë as thyerje displinore apo vërejtje për punën time, jam i bindur akuzat janë të stisura nga kolegë, të cilët keqpërdorin fëmijët, koha do ti vërtetojë.