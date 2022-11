ANALIZA/ Zgjedhjet për Kongresin amerikan, çfarë shpreson ish-Presidenti Trump të arrijë përmes kësaj gare elektorale?

Ish-Presidenti Donald Trump ka lënë të kuptohet se do të kandidojë sërish në zgjedhjet presidenciale të 2024-ës. Por ndoshta ai nuk do ta konfirmojë zyrtarish pa mbaruar njëherë zgjedhjet e pjesshme pëër Kongresin amerikan të cilat do zhvillohen javën e ardhshme.









Cilat janë planet e tij afatmesme?

Këto zgjedhje do të tregojnë se deri në çfarë mase Partia Republikane është kthyer në atë që djali i ish-Presidentit, Eric e ka quajtur “Partia Trump”.

“Trump solli një parti krejtësisht të re që përfaqëson diçka krejtësisht të ndryshme nga ajo që ka qenë klasa më e gjerë e Partisë Republikane”, tha Eric Trump për rrjetin televiziv konservator Neësmax.

Por ajo që dëshiron zoti Trump dhe ajo që dëshiron partia e gjerë nuk përputhen gjithmonë. Ai ka mbështetur dhjetëra kandidatë për Kongresin, si dhe të tjerë që konkurrojnë në garat për guvernator dhe për legjislaturat shtetërore.

Ndërsa ai nuk është në fletëvotim, shumë vëzhgues politikë i shohin zgjedhjet e pjesshme si një provë të ndikimit të tij brenda partisë dhe të qëndrueshmërisë së tij elektorale përpara një oferte të mundshme presidenciale në 2024.

A do të kenë sukses miratimet e Trump?

Në garat paraprake republikane – ku ata zgjodhën kandidatët e partisë për të përballur demokratët – 221 nga kandidatët që Trump mbështeti personalisht fituan garën e tyre, krahasuar me vetëm 20 humbje.

Ky është një rekord suksesi prej 89%, megjithëse ekspertët kanë thënë se disa prej këtyre kandidatëve tashmë kishin gjasa të fitonin. Për zotin Trump, suksesi i kandidatëve të tij të favorizuar mund ta lejojë atë të vlerësojë më mirë nivelin e ndikimit që ka mbi votuesit.

“Një nga masat e ndikimit politik është aftësia për të mbështetur kandidatët dhe nëse ata fitojnë apo jo,” i tha BBC-së John Hudak, një bashkëpunëtor i lartë në Institutin Brookings me bazë në Uashington DC, i cili hulumton fushatat dhe zgjedhjet.

Hudak shtoi se ndërsa fitoret mund ta ndihmojnë atë në të ardhmen, zgjedhjet e ndërmjetme mund të shënojnë gjithashtu një “shpatë me dy tehe” për Trump.

“Nëse kandidatët e tij të miratuar humbasin, kjo mund të ngrejë pikëpyetje rreth mbështetjes së tij politike,” tha ai.

Doug Heye, një ish-zëdhënës i Komitetit Kombëtar Republikan, vuri në dyshim se sa të suksesshëm ishin miratimet e Trump.

Një ndihmë për vitin 2024

Historikisht, garat për sekretar të shtetit – një pozicion që ndihmon në administrimin e zgjedhjeve – janë injoruar kryesisht nga publiku amerikan.

Por ata tani janë bërë fokusi i vëmendjes intensive kombëtare, veçanërisht pasi disa kandidatë republikanë për këto pozicione – si Mark Finchem i Arizonës dhe Kristina Karamo nga Michigan – kanë përsëritur pretendimet e paprovuara të zotit Trump se zgjedhjet e 2020 ishin të paligjshme.

Disa kanë paralajmëruar se zgjedhja e aleatëve të Trump në këto pozicione mund ta ndihmojë atë në rast se ai do të kandidojë përsëri për presidencën në 2024.

“Fitorja i tyre do të ishte e dobishme në rastin e një zgjedhjeje të diskutueshme,” shpjegoi Matt Lacombe, një profesor amerikan i politikës në Universitetin Case Ëestern Reserve në Ohio.

“Të kesh aleatë, qoftë në poste kombëtare apo nënkombëtare, është e dobishme për të ardhmen e tij politike, duke supozuar se ai do të kandidojë në garën presidenciale”.

Zoti Heye shprehu gjithashtu shqetësimin se sekretarët e shtetit të lidhur me Trump mund të “përmbysin rezultatet e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme” në favor të tij.

Nuk ka më seanca dëgjimore për trazirat në Kapitol

Donald Trump mund të përfitojë shumë nga zgjedhjet e pjesshme, pasi nëse ato do të fitohen me shumicë nga kandidatët Republikanë, mund të shpërbëjë Komitetin e Dhomës së PËrfaqësuesve që heton trazirat e 6 janarit në Kapitol.

Kujtojmë se Trump është thërritur si dëshmitar për këto trazira. Ish-Presidenti ka kërkuar vazhdimisht ta portretizojë komitetin si një truk të krijuar për të larguar votuesit nga “katastrofa” e qeverisjes demokratike përpara zgjedhjeve afatmesme.

“Kjo ndoshta do të çmontohet,” tha Grant Reeher, një profesor i shkencave politike në Universitetin e Sirakuzës. “Ai do të pretendojë se e justifikon atë.”

Republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve thuhet gjithashtu se kanë diskutuar nisjen e hetimeve të tyre nëse rifitojnë shumicën, duke përfshirë vetë komitetin e 6 janarit ose në administratën e Bidenit.

Kur do të shpallë një garë?

Deri më tani, Trump nuk e ka shpallur zyrtarisht synimin e tij për të kandiduar për president në vitin 2024.

Por në një miting në Ioëa më 3 nëntor ai hodhi aludimin më të fortë deri më tani se ai planifikon ta bëjë këtë. Ai i tha një turme prej mijërash se “për ta bërë vendin tonë shumë të suksesshëm, të sigurt dhe të lavdishëm, me shumë, shumë, shumë me siguri do ta bëj përsëri”.

“Bëhuni gati – kjo është gjithçka që po ju them,” shtoi ai, duke folur mbi duartrokitjet e turmës. “Shumë shpejt.”

Duke cituar burime të paidentifikuara në kampin Trump, disa media amerikane, duke përfshirë Axios dhe Neë York Times më vonë raportuan se njoftimi mund të vinte në 14 nëntor.