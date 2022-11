Ish-futbollisti polak Igor Sipniewski ka humbur jetën në moshën 47-vjeçare. Lojtari ishte shtruar në spital për shkak të një problemi shëndetësor, por ka ndërruar jetë.









Sipniewski, i cili do festonte 48 vjetorin e lindjes brenda një jave, mësohet se për vite të tëra ka luftuar me depresionin dhe varësinë nga alkooli. Madje ai ka tentuar vetëvrasjen, si edhe është burgosur për pak kohë për shkak të probleme me ligjin.