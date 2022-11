“Gjumë për kokërr të qejfit ky”- Vasili ironizon Ramën, publikon videon nga takimi në Tropojë: Të vjedh edhe në gjumë

Deputeti i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili, ka ironizuar kryeministrin Edi Rama, ndërsa ka shpërndarë një video në rrjetet sociale nga takimi i tij me qytetarët e Tropojës.









Në këtë video Rama shihet me sytë e mbyllur dhe dorën tek balli, ndërsa Vasili shkruan se ngjan me Lulzim Bashën dhe është duke fjetur gjumë.

“Fli Edi fli. Sa ngjan me Lulin ky more. Ju kam thene qe eshte thjesht nje idiot i lodhur, qe do vetem gjume! Gjume per kokerr te qejfit ky sot ne mes te tropojaneve, kaq seriozisht i merr hallet e tyre. Vetem nje gje ka ky, qe te vjedh edhe ne gjume!”, shkruan ai.