Jorida Tabaku ngre alarmin: Qeveria gënjen, ka 1 miliard euro borxh të fshehur. Ja sa para u detyrohet bashkive!

Deputetja e PD-së, Jorida Tabaku, akuzoi qeverinë për fshehjen e borxhit pasi sipas saj në projektbuxhetin e vitit 2023 nuk janë deklaruar plot 1 miliard euro borxh që vjen nga keqmenaxhimi dhe korrupsioni.

Gjatë diskutimeve në Komisionin e Ekonomisë, Tabaku, tha se ato vijnë nga zëra që qeveria i cilëson si të suksesshme, por që janë gropa e madhe e borxhit publik dhe një premtim i pa mbajtur. Teksa renditi shkaktarët e rritjes së borxhit, Tabaku hodhi akuza se procesi i rindërtimit po nuk po vazhdon me kredi të butë, por nga 1 miliard euro 700 milionë prej tyre janë me 3.75 për qind interes.

“Qeveria shqiptare u angazhua në 2013 që borxhi do shkonte 60 për qind të PBB, deri në 2019 nuk kishte asnjë pengese të mbante këtë pretim. Sot, detyrimet e prapambetura shkojnë me shumë sesa pretendonit ju: 400 milionë euro rindërtimi, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 20 milionë euro, Arbitrazhi 338 milionë euro; dhe sipas vetë qeverisë, borxhe të njohura nga qeveria janë 137 milionë euro. Në total 945 milionë euro. Sipas raportit të KLSH-së, qeveria u detyrohet 11 miliardë lekë bashkive. Pra, 1 miliard euro borxh, detyrime të prapambetura, të cilat nuk janë llogaritur pjesë e borxhit dhe për transparencë në këtë buxhet duhet të ishin të reflektuara. Qeveria shqiptare premtoi se u morën 1 miliard euro për rindërtimin; 300 milionë euro grante, 700 milionë euro tha që janë kredi të buta. Ndërkohë, sapo thatë, nuk ka asnjë kredi të butë. Na premtuat 2 për qind, dhe po përdorni Eurobondin dhe çdo fond që është marrë me 3.75 për qind. Borxhit për energjinë, që kompanitë e energjisë përveçse korrupsionit kanë edhe borxhet më të larta ndërmjet njëri-tjetrit dhe papërgjegjshmëri e jashtëzakonshme që lidhet me detyrimet që vijën nga PPP-të, që ministrja njësoj si paraardhësja, thotë se nuk merren nga buxheti i shtetit. Qeveria deklaron që do të marrë serish Eurobond. 75% e Eurobondit në vite ka shkuar për të shlyer borxhin. Nëse marrim borxh për të shlyer borxhin me norma interesi që sot marrin gjithë buxhetin edhe të arsimit, edhe të pensioneve, edhe vazhdojmë me të njëjtën strategji të PPP-ve dhe detyrimeve të prapambetura”, tha Tabaku.