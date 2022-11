Luana Vjollca zbulon surprizat e spektaklit të saj të ri, ja ku do ta shohim moderatoren nga kjo e dielë!

Gjithçka po bëhet gati për “Zemër Luana” që do të nisë të dielën në prime time në ekranin e Televizionit Klan. Nën autorësinë dhe moderimin e Luana Vjollcës, që premton një spektakël plot argëtim, “Zemër Luana” do të nisë transmetimin të dielën e 6 nëntorit.

“Qenka ndryshe të rikthehesh. Të rikthehesh në një shtëpi të madhe tjetër mediatike, kështu që, me thënë të vërtetën, ndryshe nga çdo herë unë kam emocione. Shpresoj ta përballoj mirë këtë të diel. Kemi punuar një kohë shumë të gjatë me stafin me gjithë ekipin e Klanit, që në një kohë rekord të themi të vërtetën e kemi realizuar gjithë këtë punë kolosale, këtë spektakël që kam përshtypjen është në një përmasë të jashtëzakonshme.”