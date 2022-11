Merr fundi ankthi i spanjollëve/ Nga hapësira në mënyrë të pakontrolluar, raketa kineze rrëzohet në Paqësor!

Të premten, një raketë kineze 23 ton u rrëzua përsëri në Tokë në Oqeanin Paqësor, njoftoi Komanda Hapësinore e Shteteve të Bashkuara në një postim në Twitter. Kjo ishte një pjesë e madhe e raketës Long March 5B që lëshoi një modul të tretë dhe të fundit për të përfunduar stacionin e saj hapësinor Tiangong.









“Mund të konfirmojë se raketa e marsit e Republikës Popullore të Kinës 5B #CZ5B rihyri në atmosferë mbi Oqeanin Paqësor në orën lokale 4:01 të mëngjesit”, thuhet në njoftim.

Përforcuesi Long March 5B nuk është i vetmi objekt i krijuar nga njeriu, apo edhe më i madhi, që ka rënë ndonjëherë nga hapësira. Dhe pjesë të anijeve kozmike nga vende të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara, gjithashtu kanë rënë në Tokë, përfshirë një pjesë të vogël të SpaceX që u shfaq në një fermë delesh në Australi në gusht.

Zhao Lijian, një zëdhënës i ministrisë së jashtme, tha se “raketa është projektuar me teknologji të veçantë; shumica e komponentëve do të digjen dhe do të shkatërrohen gjatë procesit të rihyrjes, dhe probabiliteti për të shkaktuar dëme në aktivitetet e aviacionit dhe në terren është jashtëzakonisht i ulët.”

Më pas shtoi: “Dëshiroj të theksoj se Kina ka kryer gjithmonë aktivitete në përdorimin paqësor të hapësirës në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe praktikën ndërkombëtare, rihyrja në fazën e fundit të një rakete është një praktikë ndërkombëtare.”