Spanja ngre gjendjen e alarmit: Mbyll hapësirën ajrore, shkak frika nga rënia e një rakete kineze!

Spanja mbylli këtë të premte hapësirën ajrore mbi rajonin verilindor të Katalonjës dhe tre rajone të tjera, nga frika se mbetjet e një rakete kineze mund të kalonin aty pranë. Autoritetet e emergjencës në Katalonjë bërën me dije se hapësira ajrore në këtë rajon u mbyll për rreth 40 minuta për shkak të kalimit të objektit hapësinor.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

04 Nov 2022 11:20 UTC ± 3 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9LgLk0k pic.twitter.com/GlnE8C0Iok

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) November 3, 2022