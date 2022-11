“Uroj që çmimi i energjisë mos të rritet, por këto janë punët e Zotit jo të qeverisë”/ Balluku: Jemi nëntor dhe njerëzit shkojnë akoma në plazh!

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Belinda Balluku, deklaroi dje se vendosja e fashës mbi 800 kwh në majin nëntor është në dorë të Zotit dhe jo qeverisë. Gjatë prezantimit të projektbuxhetit të viti 2023, Balluku tha se qeveria është me sytë nga qielli dhe në pritje të rënies së shirave përpara se të marrë një vendim për këtë çështje, ndërsa pasqyroi situatën e motit dhe reshjeve.

Teksa u kritikua nga opozita se mosrritja e çmimeve të energjisë është detyrë e qeverisë, Balluku tha u justifikua duke i hedhur fajin sistemit hidroenergjetik dhe faktin që sot njerëzit shkojnë dhe bëjnë plazh nuk është faji i qeverisë. Ministrja e Energjetikës tha se nga vendosja e fashës mbi 800 kilovat preken vetëm 4 për qind e konsumatorëve, ndërsa lajmi pozitiv është se konsumi gjatë tetorit ra me 6.2 për qind.

“Çmimi i energjisë në Shqipëri nuk është rritur dhe nuk ka ndryshuar asnjë qindarkë. Uroj që çmimi i energjisë mos të rritet, por këto janë punët e Zotit jo të qeverisë. Kemi ngelur me hidrocentrale dhe janë punët e Zotit, kur të fillojnë të futen ato parqet e tjera të prodhimit të energjisë do kthehen në punë të qeverisë. Jemi të gjithë dëshmitarë që është data 3 nëntor dhe njerëzit shkojnë bëjnë plazh në Vlorë. Kjo nuk është punë e qeverisë. Jo nuk ja kemi lënë Zotit, por infrastruktura e energjisë ka intensitet, do kapital dhe do kohë. Nga 1 milionë e 90 abonentë dhe vetëm 4 për qind e konsumatorëve kalojnë 800 kilovat. Në muajin me konsumin më të lartë të vitit kemi 58 mijë familje. Fashat janë vendosur kudo. Nesër fillon shiu në zonën një, në kaskadë dhe Fierzën, i cili vazhdon edhe në datën 5 nëntor me reshje mbi mesatare me një intensitet të lartë ndaj duke qenë se faturimi bëhet në javën e dytë, e kemi lënë të hapur nëse do të kemi prurje. Për ne do të jetë fat nëse nuk do ta vendosim atë fashë. E vetmja gjë që sot na shpëton është fakti që konsumi ka rënë ndjeshëm, me 6.2 për qind për tetorin”, u shpreh Balluku.