Alkooli/ Pse duam të kripur kur pimë, truku për të mos u shëndoshur

Alkoli rrit oreksin dhe pa kuptim që ajo që hamë do të përkthehet në kilogramë të tepërt, përfundon një studim i studiuesve të Universitetit të Sidneit, për të cilin është përdorur teoria e “Gjeometrisë ushqyese”, e cila sugjeron se përzierjet e lëndëve ushqyese dhe përbërësve ushqyese ndikojnë në shëndetin në kombinim dhe jo individualisht. Gjetjet u prezantuan në Konferencën Ndërkombëtare mbi Obezitetin në Melburn.









“Alkoli dihet se rrit oreksin, veçanërisht për ushqimet e kripura. Hulumtimet e fundit kanë treguar se nivelet e FGF-21, një hormon që rrit dëshirat për proteina kundrejt dëshirës për ëmbëlsirat, rriten pas pirjes së alkolit. Proteina është gjithashtu e njohur për nxitjen e ngopje”, thotë autorja kryesore e studimit, Dr. Amanda Grech, duke shpjeguar qëllimin e ekipit për të hetuar nëse sa më sipër është e vërtetë dhe nëse pijanecët konsumojnë më pak kalori në përgjithësi, pavarësisht nga energjia shtesë nga vetë alkooli.

Studiuesit analizuan të dhënat nga 9,341 të rritur që morën pjesë në Studimin Kombëtar Australian të Dietës dhe Aktivitetit Fizik, sondazhi më i madh dhe më gjithëpërfshirës i shëndetit në vend, në lidhje me ushqimin dhe pijen që ata konsumuan gjatë një periudhe 24-orëshe, marrjen totale të energjisë gjatë kësaj periudhe, por edhe përqindjet nga çdo burim i marrjes (proteina, yndyrna, karbohidrate, lëndë të tjera ushqyese). 40% e pjesëmarrësve kishin konsumuar alkool.

Proteinat Vs Yndyrna

Siç pritej nga studiuesit, pjesëmarrësit që kishin pirë alkol konsumuan më shumë ushqime të kripura sesa ata që nuk kishin pirë, përkatësisht:

Rreth dy të tretat zgjodhën ushqime të pasura me proteina, por me pak karbohidrate dhe yndyrë, si mish pa dhjamë, shpendë, peshk, ushqim deti, arra, bishtajore, etj. me një konsum mesatarisht 1749 kalori. Këto kalori plus ato nga alkooli ishin 577 më pak se sa u nevojiteshin për të ruajtur peshën e tyre aktuale (ose Kërkesën e Përllogaritur të Energjisë/EER) dhe 451 më pak se 2200 kalori të konsumuara nga ata që nuk pinin.

Një e treta e mbetur zgjodhi ushqime të tilla si patate të skuqura, sallame, mish të përpunuar, bukë me hudhër, patate të skuqura dhe ushqime të tjera të kripura që shijojnë si ushqime proteinike, por në fakt janë të ulëta në proteina dhe të pasura me yndyrë. Ata konsumuan mesatarisht 3051 kalori, 813 më shumë se RDA e tyre, gjë që me kalimin e kohës mund të çojë në shtim në peshë.

Studiuesit vërejnë se edhe pse alkoli përmban sasi të konsiderueshme të energjisë, ai nuk çon domosdoshmërisht në shtim në peshë. Megjithatë, në një kohë kur zakonet e të ngrënit favorizojnë një shpërthim obeziteti dhe ushqimet me pak proteina dhe me yndyrë të lartë janë të bollshme dhe të lira, alkoli mund të luajë një rol negativ.

Pra, çfarë rekomandojnë shkencëtarët:

Meqenëse alkoli ju bën të uritur, zgjidhni ushqime me proteina pa yndyrë si mish i kuq pa dhjamë, pulë, peshk, ushqim deti ose bishtajore dhe shmangni ushqimet e kripura.

nëse doni t’i përmbaheni një diete të shëndetshme gjatë pirjes së alkoolit, zgjidhni një meze të lehtë para vaktit, si p.sh. një porcion djathi (40 g), arra të pakripura, shkopinj perimesh dhe dip tzatziki ose humus të bërë nga përbërës të freskët, dhe mos ndiqni udhëzimet zyrtare për pirjen e sigurt për të shmangur rreziqe të tjera.