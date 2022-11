Ëndrra e Ramës që mbeti në ‘sirtar’/ Kush do të jetë pasuesi i Stoltenberg në NATO, katër gra në mesin e kandidatëve të mundshëm

Pushtimi rus i Ukrainës më 24 shkurt 2022 i dha NATO-s një ndjenjë të ripërtërirë të rolit jetësor të mbrojtjes evropiane. Siç shkruan New York Times në artikullin e saj “në një kohë kur rreziku i përshkallëzimit të luftës në Ukrainë po afrohet, periudha që po kalojmë mund të jetë po aq e rëndësishme sa çdo tjetër në historinë e Aleancës”.









Artikulli i New-York Times

E ndërsa mandati i të fortit aktual të Aleancës, Jens Stoltenberg, i cili në shumë raste i është shmangur qëndrimit të qartë dhe dënimit të provokimeve turke në Egje dhe Mesdheun Lindor – nuk janë të paktë ata që e braktisin për qëndrimin e tij proturk – skadon në vjeshtën e vitit 2023, në prapavijë kanë nisur diskutimet për personin që do ta pasojë. Në fakt tashmë kanë filluar të krijohen “kampet” mes aleatëve.

Në të njëjtën kohë, siç raporton korrespondenti diplomatik i NYT, është ende herët për të folur me besim për kandidatët e mundshëm pasi ajo që dëgjohet për herë të parë gjatë rrugës “digjet”. Megjithatë, në mesin e kandidatëve të mundshëm gjejmë Chrystia Freeland. Kjo është ministrja e financave dhe zëvendëskryeministrja 54-vjeçare e Kanadasë, Chrystia Freeland (e cila ka rrënjë ukrainase) dhe nëse do të zgjidhej, ajo do të bëhej gruaja e parë dhe e para kanadeze që do të merrte frenat e Aleancës.

Ndër avantazhet e saj shohim se ajo flet pesë gjuhë (anglisht, frëngjisht, italisht, ukrainisht dhe rusisht), ndërsa gjatë karrierës së saj politike është thirrur të marrë portofole të rëndësishme si Ministria e Jashtme. Në të njëjtën kohë, ajo është e mirë në konferenca për shtyp dhe dalje të tjera publike.

Megjithatë, Bashkimi Evropian do të donte që kreu i ardhshëm i Aleancës të ishte nga një vend anëtar (21 nga 27 shtetet e BE-së i përkasin Aleancës. Në rast se Suedia dhe Finlanda anëtarësohen në NATO, BE-ja do të ketë 23 nga 32, përkundër faktit se evropianët nuk kanë shfaqur preferencën e tyre rreth një kandidati.

Ndër pretendentet e forta për postin e Jens Stoltenberg janë tre gra. Më konkretisht, kryeministrja estoneze Kaja Kalas, 49-vjeçare. Presidentja e vjetër e Sllovakisë, Zuzana Czaputova dhe ish-presidentja 54-vjeçare e Kroacisë, Kolinda Grabar Kitaroviç, e cila gjithashtu shërbeu si ambasadore e Kroacisë në Uashington.

Një person tjetër që mund të jetë anti-Stoltenberg është Sekretari Britanik i Mbrojtjes Ben Wallace. Sipas New York Times, personi që do të thirret për të marrë drejtimin e Aleancës do t’i kërkohet të menaxhojë një nga kthesat më kritike në historinë e NATO-s.

Natyrisht, nuk duhet përjashtuar mundësia që vendet anëtare të NATO-s të bien dakord për zgjatjen e mandatit të Jens Stoltenberg. Vihet re se z. Stoltenberg kërkoi një shtyrje dyvjeçare për shkak të luftës në Ukrainë, por iu dha një afat për të qëndruar në postin e tij për një vit ose deri në shtator 2023.

Kujtojmë se Kryeministri Edi Rama është aluduar si një nga kandidaturat për Sekretar të Përgjithshëm të NATO-s në vend të Jens Stoltenberg.

