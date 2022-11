“Mësuesit kanë shumë frikë sepse…/ Sali Berisha: Sot më i afti për të qenë mësuest duhet të rrijë 8 vite pa punë

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u shpreh se me paratë që qeveria përdor për të shtruar sheshin me pllaka guri, mund të ishin ndërtuar 100 shkolla.









Komentet Berisha i bëri gjatë një takimi me qytetarë të Kombinatit dhe të Astirit, ku tha se PD ka përballë një njeri të ngjashëm me dajën e tij, që urdhëronte nxjerrjen e tankeve dhe mitralozëve kundër daljes së studentëve nëpër protesta.

Berisha foli edhe për pozicionin e mësuesit i cili e ka shumë të vështirë të fillojë punë pas përfundimit të universitetit.

Madje sipas Berishës, një të sapo diplomuari në mësueis i duhet 8 vite të rrijë pa punë, pasi do të mbarojë shumë testime dhe kualifikime.

Pjesë nga fjala e Berishës

Mësuesit kanë shumë frikë, sepse ky është një regjim persekutorësh. Ju thatë se vajza mbaroi për infermiere dhe iku. Sot edhe më i afti duhet të rrijë tetë vite pa punë. Shkollë pas shkolle dhe portale.

Profesioni më i vështirë është i mjekut. Por nuk kërkon më shumë se 8 vite të marrësh diplomën dhe të fillosh punën. Pra këtë po bëjnë edhe me mësuesin. Kjo do të marrë fund. Mësuesit do të kenë statusin e nëpunësit civil.

Në i mbi dyfishuam rrogat e mësuesit. Nuk largohehsin njerëzit nga arsimi. Madje u bë një profesion i preferuar. Do bëjmë gjithçka për suksesin e tij.

A ka plan për kthimin e atyre që janë larguar? Sigurisht që ka, a është i lehtë kthimi i tyre, jo sepse problemi është kompleks. Por ne vitin 2008 erdhën në Shqipëri 180 familje. Nëse Shqipëria krijon një klimë miqësore ngaj biznesit, nëse ajo vendoset në një klimë të mirë, jam i bindur se shqiptarët do të vijnë. Do të kemi priroritete të shumta. Edhe për të sapo diplomuarit.

Do bëjmë gjithçka për kreditimin e tyre, për strehimin e tyre dhe kualifikimin e tyre. Këtu tarfiat e studimit janë 3 herë më ta larta se në Vjenë, dhe ai e ka të pamundur të mbarojë doktoraturën. Këto do të marrin fund pasi do të subvencinohen nga shteti.