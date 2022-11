Nëntor/ Këto shenja do të përjetojnë një muaj të vështirë

Nëntori sjell të gjitha ndryshimet dhe përmbysjet në jetën profesionale dhe personale për të gjithë, por më shumë për tre shenja specifike të zodiakut.









Dashi

Soditja dhe mendimi i brendshëm do të mbizotërojnë këtë muaj. Në këtë kohë ju jeni duke u fokusuar në marrëdhëniet tuaja me të tjerët dhe kufijtë që vendosni për ta. Mendoni shumë për rolin që luani në jetën e të tjerëve dhe nëse ai ju kënaq. Në të njëjtën kohë, ndryshimet e papritura mund të prishin jetën tuaj të përditshme dhe ndjenjën e sigurisë që mund të ndjeni. Armatosuni me durim dhe mos harroni se ndryshimet janë të përkohshme.

Akrepi

E mira për ju është se ju e dini se ka presion – puna dhe familja, ashtu siç e dini se do të keni mundësi të dilni dhe të shoqëroheni. Ky i fundit, në fakt, ju falenderon shumë. Megjithatë, ka diçka që ju shqetëson. Dhe kjo është e kaluara juaj. Ju e leni atë të pengojë argëtimin tuaj pa e ditur as pse. Është sikur jeni pajtuar me të dhe e lini të vazhdojë të kthehet. Dukesh e lidhur me të, por e di shumë mirë që nuk ka asnjë arsye për këtë. Duhet të ecësh përpara. Hidhni hapin tani që kura të vijë më vonë.

Bricjapi

Nëntori nuk është domosdoshmërisht i vështirë për ju, por është një muaj plot aktivitet dhe ndryshime. Në fakt, do të tundoheni të përfshiheni në situata që nuk janë më të mirat për ju. Megjithatë, ju mendoni se energjia juaj është e ulët. Në të njëjtën kohë po afrohet fundi i një lidhjeje apo një projekti. Ju përpiqeni të mbani sa më shumë pozitivitet nga përvoja juaj dhe ta përdorni atë me mençuri. Mendoni se çfarë saktësisht dëshironi dhe kërkoni ndihmë nga miqtë, që të mos mbyteni në një lugë ujë.