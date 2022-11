“Nuk jemi njësoj me non-gratat”/ Rama nga Lushnja: Edhe ata që votojnë PD-në duhet të marrin kthesën

Në fjalimin e mbajtur para qytetarëve të Lushnjes, kryeministri Edi Rama foli edhe për opozitën dhe politikën e ndjekur nga ajo.









Rama vuri në dukje edhe lëvizjen e punëtorëve në vendet fqinje si Greqi dhe Itali. Kjo sipas Ramës pasi punëtorët në Lushnje mund të fitojnë më shumë. Fabrika e Miellit në Lushnje kanë nevojë për 50 vende bosh.

Pjesë nga fjala e Ramës

Kur vija në Lushnje dhe takohesha me njerëz, ata ishin heronj. Bënin heroizëm por pa asnjë mbështetje. Nuk jemi njësoj me non-gratat dhe spiunët. Po të ishim njësoj, sigurisht që sot aty në takimin e gjithë grumbulluesve, nuk do ishin të gjithë ata të mjatë dhe të djathtë. Edhe ata të PD-së aty. Puna e tyre se kë votojnë. Shpresoj të marrin kthesën. Sot, unë e them me plot gojën, në bujqësi në këtë zonë, kam parasysh Divjakën, Fierin. Po t’i mbledhim të gjitha bashkë, nuk diskutohet që të rrish në Greqi apo Itali dhe të punosh nëpër fusha, dhe mos të vish të punosh këtu, fiton shumë herë më shumë se atje. Fiton më shumë po të punosh me prodhuesit seriozë. Nuk është njësoj.

Nuk dua të ndalem shumë gjatë tek pjesa e Lushnjes. Dua ta mbyll me vizitën e parë tek fabrika e miellit. 50 vende pune bosh. Pagat konkurruese me pagat në Gjermani, për atë linjë. S’ka punë, s’ka fabrika. Sigurisht që po e pe Shqipërinë në televizor, normal që nuk ka asgjë.