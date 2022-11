Sapo e pa civilin qe po e ndiqte e goditi me grusht dhe e hodhi në tokë! Si ra na prangat e policisë Ilir Paja, agjentët italianë dhe shqiptar po e prisnin afër berberanës

Ata e quajnë atë “Ufo” për aftësinë e tij për të ‘avulluar’ papritur nga burgjet. Një vrasës i rrezikshëm i arratisur, i dënuar me 24 vite në Itali, është arrestuar në Shqipëri pas arratisjes nga burgje të ndryshme. Në vitin 2007, për shembull, u bë i famshëm ikja e tij nga një ambulancë në A1 në të cilën ai ishte shtruar. Ilir Paja, 49 vjeç nga Shqipëria, u arrestua në Tiranë në Shqipëri, falë bashkëpunimit ndërkombëtar policor të kryer nga Drejtoria Qendrore të Policisë Kriminale të Departamentit të Sigurisë Publike, në bazë të një dispozite të nxjerrë nga Komanda Provinciale e Karabinierëve nga Milano.









I kërkuar nga forca të ndryshme policie, ai u zhduk papritur

Paja ishte i zhdukur prej disa vitesh dhe kërkohej nga policia italiane dhe gjermane për kryerjen e vrasjeve në të dy vendet. I dënuar në Itali me 24 vjet e 4 muaj burg për vrasje, arratisjet e guximshme nga burgjet e ndryshme ku ishte mbajtur Paja mbetën të “famshme”, aq sa fitoi edhe pseudonimin “Ufo”, si dikush që zhduket papritur. Arratisja e tij e parë në Itali u bë nga burgu në Perugia, në orën e pushimit kur ai u ngjit mbi një nga muret tetë metra të oborrit të burgut të Capanne, falë një litari artizanal të bërë nga çarçafë, citon media italiane Correre Della Sera.

Arrestimi në Gjermani për vrasje

Ai gjithashtu u arratis kur ishte i burgosur në pritje të ekstradimit në Gjermani, ku akuzohet se ka vrarë një bashkatdhetar në Duisburg me të shtëna të shumta armësh. Vetëm pak muaj liri, nga qershori deri më 4 shtator 2006, kur Paja u kap sërish në Buscate, në brendësi të Milanos, gjatë një operacioni të kryer nga skuadra mobile e Perugias, e cila po hetonte arratisjen nga Perugia dhe një tjetër në Lombardi. Në vitin 2007, arratisja e tij nga një ambulancë me të cilën ai u transferua nga një burg në tjetrin, në një zonë shërbimi të autostradës A1 Autosole, ishte veçanërisht plot ngjarje kur, në Reggello, ai simuloi një sëmundje për të sjellë kryeshoqëruesin në barelë në të cilën ishte lidhur dhe pasi e ka rrahur ka arritur të depërtojë derën e ambulancës dhe të zhduket në pyll edhe pse vrapoi zbathur dhe me një krah të thyer. Më 11 shtator 2007 një makinë depërtoi barrierën e tarifave në Binasco, në provincën e Milanos. Në bord ndodheshin dy shqiptarë, njëri prej të cilëve arriti të arratisej i arrestuar; një djalë 9-vjeçar ishte marrë në makinë dhe ishte marrë peng. Ai që kishte arritur të arratisej, sipas të gjitha gjasave, për hetuesit ishte Ilir Paja.

Lokalizimi në Shqipëri

Muajt ​​e fundit, hetuesit e seksionit të dytë të kabinetit të Milanos, ai i specializuar në luftën kundër krimit të huaj, e kishin lokalizuar në Shqipëri nga pajisjet GPS të vendosura në makinat e bashkëpunëtorëve të tij që kishin mbetur në Itali dhe nga defektet për mjedisin. Sigurisht që edhe celularët janë nën kontroll. Prandaj Paja u pa në një mjet Punto me targa italiane. Krimineli kuptoi se po ndiqej nga afër nga një polic me rroba civile në një motoçikletë dhe e goditi duke e plagosur rëndë.

Bos i pamëshirshëm prostitucioni

Sjellja e dhunshme e të arratisurit, në kufijtë e psikopatisë, – nënvizojnë hetuesit – nxirrte në pah një pamëshirshmëri çnjerëzore në rrethin e prostitutave rumune që ai menaxhonte dhe ndaj të cilave u pëlqente të shpërthente të shtënat e armëve. Mosveprimi i gjatë i tij përfundoi më 3 nëntor përpara berberit në Tiranë, në zonën e Laprakës, ku e prisnin hetuesit italianë dhe shqiptarë, të cilët prej ditësh ishin në gjurmët e tij. Hetuesit e dinin se i kërkuari nuk hoqi dorë nga rituali i mjekrës dhe kur e panë të mbërrinte, fillimisht e ulën dhe më pas hynë pa i dhënë kohë të imagjinonte një tjetër arratisje. Interpol Tirana në bashkëpunim me policinë italiane e kanë vënë para drejtësisë.