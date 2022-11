Skandali i spiunazhi në Greqi merr përmasa të mëdha! 33 persona janë gjetur me gjurmë të ‘spyware’-it në pajisjet e tyre, duke përfshirë disa anëtarë të kabinetit

Skandali gjithnjë në zgjerim i Greqisë me ‘spyware’ mori një tjetër kthesë të shtunën me publikimin e një liste të gjatë emrash të zyrtarëve shtetërorë, gazetarëve dhe biznesmenëve të shënjestruar me softuer keqdashës.









Sipas gazetës greke Documento, rreth 33 persona janë gjetur të kenë gjurmë të spyware-it ilegal Predator në pajisjet e tyre, duke përfshirë disa anëtarë të kabinetit të qeverisë konservatore të Demokracisë së Re dhe anëtarë të familjeve të tyre, politikanë në partinë kryesore opozitare Syriza, gazetarë dhe biznesmenë kryesisht nga sektori i medias.

Nuk është e qartë nëse të gjithë personat që dyshohet se janë shënjestruar kanë klikuar vërtet në lidhjen me qëllim të keq, duke bërë që pajisjet e tyre përfundimisht të infektohen. Shumica e zyrtarëve të kontaktuar nga gazeta thanë se nuk ishin në dijeni se ishin në shënjestër ose nuk do të komentonin.

Mes personave në listë janë ministri i financave, ministri i jashtëm, dy ish-ministra të mbrojtjes civile, ministri i zhvillimit, ministri i punës dhe ai i turizmit, së bashku me bashkëshortet e tyre, si dhe objektiva tashmë të njohur si opozita Pasok. Lideri Nikos Androulakis dhe gazetari Thanasis Koukakis.

Në një deklaratë të shtunën vonë, zëdhënësi i qeverisë, Giannis Oikonomou tha se raporti është “i madh në tregime ndërsa provat mungojnë”, shtoi se raporti “duhet të hetohet tërësisht nga autoritetet dhe veçanërisht nga drejtësia greke, edhe pse ka asnjë dokumentacion i publikimit.”

“Është e paimagjinueshme dhe e rrezikshme të sugjerohet se kryeministri po përgjonte ministrin e jashtëm”, tha një zyrtar pranë ministrit të Jashtëm, duke shtuar se Greqia po merr vazhdimisht masa për të siguruar komunikimin e ministrit të jashtëm, pasi shumë brenda dhe jashtë Greqia dëshiron të dëgjojë bisedat.

Skandali i përgjimeve të Greqisë filloi të shpaloset në verë kur Androulakis zbuloi një tentativë përgjimi Predator në telefonin e tij. Në gusht, qeveria e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis pranoi se Androulakis kishte qenë nën mbikëqyrjen e shtetit (megjithëse jo me Predator) – një veprim që ai e quajti të ligjshëm, por të gabuar.

Që atëherë, saga është shndërruar në një thriller spiunazhi që ka përfshirë spyware që janë vendosur në telefonat e një rrjeti politikanësh dhe gazetarësh gjithnjë në zgjerim. Athina mohon të ketë përdorur ose blerë ndonjëherë programin spiun të paligjshëm.

Një raport i gazetës greke “Ta Nea” fundjavën e kaluar thoshte se dy ministra të qeverisë konservatore kanë qenë nën vëzhgim “të cilët duket se kanë pasur marrëdhënie jo të mira me bashkëpunëtorët e kryeministrit”.

“Documento është vendosur të publikojë një listë të gjatë të personave të shënjestruar me Predator”, shkroi në Twitter eurodeputetja Sophie in ‘t Veld, e cila është raportuese e Komitetit PEGA të Parlamentit Evropian që heton përdorimin e spyware në BE. “Ministrat e qeverisë. Përshëndetje Komisioni i BE-së po i kushtojmë vëmendje? Një rast tjetër i institucioneve të BE-së që preken drejtpërdrejt nga spyware.”

“Këto janë momente vendimtare për demokracinë dhe drejtësinë”, tha partia Syriza në një deklaratë. “Ajo që pretendon tani një kryeministër fajtor ka pak rëndësi. Ajo që ka rëndësi është nëse gjyqësori më në fund do të ngrihet në këmbë dhe nëse sistemi politik mbron përfundimisht dinjitetin dhe demokracinë e tij themelore”.

Komiteti PEGA përfundoi misionin e tij në Athinë të premten, por siç tha ‘t Veld, grupi u largua “ndoshta me më shumë pyetje sesa kishim kur mbërritëm”.

Në të njëjtën kohë, ajo vuri në dukje në një konferencë shtypi të premten në Athinë se gjithçka sugjeron se qarqet brenda qeverisë greke po përdornin spyware.

“Ka ende 100 pjesë që mungojnë, por ju mund ta shihni imazhin”, tha in ‘t Veld. “Gjithçka po drejtohet në drejtimin e njerëzve brenda qarqeve qeveritare”.

“A kemi prova të forta? Jo, nuk e kemi sepse nuk kemi informacionin e nevojshëm. Nëse autoritetet vendosin të deklasifikojnë informacionin, atëherë ne do ta kishim atë. Ne duhet të punojmë në bazë të asaj që kemi”, tha në ‘t Veld në Athinë. “Ekziston gjithmonë supozimi i pafajësisë, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të jemi të shurdhër dhe të verbër”.

Ajo tha gjithashtu se është shqetësuese që asnjë material nuk është konfiskuar nga kompanitë që shesin spyware në Greqi.

Kryetari i Komitetit të PEGA, Jeroen Lenaers, i bëri thirrje Athinës që të hetojë tërësisht akuzat për abuzim me përgjimin. Ai shtoi se qeveritë e Qipros dhe Greqisë kanë bërë një përpjekje për të bashkëpunuar aktivisht me komitetin, duke iu përgjigjur pyetjeve të tij dhe duke ndarë propozimet e tyre për reforma që mund të forcojnë të drejtat themelore të qytetarëve.

Ndërkohë, një raport tjetër i uebsajtit të pavarur hetimor “Inside Story” thoshte se ditët para mbërritjes së Komitetit PEGA në Athinë, një ekip i FBI-së nga SHBA ishte në kryeqytetin grek për të hetuar se deri ku është përhapur softueri i paligjshëm i përgjimit dhe kush e ka trafikuar.

Administrata greke nuk kishte njohuri për vizitën, tha një zyrtar qeveritar.

“Qeveria do të vazhdojë me ndalimin universal të blerjes [të spyware], një lëvizje që do ta bëjë Greqinë vendin e parë në Evropë që ndalon qarkullimin e softuerit me qëllim të keq në territorin e saj”, tha Oikonomou në deklaratë.

Megjithatë, të premten, in ‘t Veld vuri në dukje faktin se përdorimi i këtij spyware është tashmë i paligjshëm në Greqi, kështu që do të ishte më e rëndësishme të fokusoheshim në zbatimin e kuadrit ligjor.

Me Greqinë që po shkon drejt zgjedhjeve deri në verën e ardhshme, in ‘t Veld nënvizoi nevojën që çështja të sqarohet plotësisht përpara kësaj.

“Zgjedhjet kombëtare janë gjithashtu zgjedhje evropiane, kështu që ato duhet të jenë të lira dhe të ndershme”, tha ajo. “Çdo hije duhet të hiqet përpara zgjedhjeve”.