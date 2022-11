U arrestua si pjesë e një bande droge/ Gjykata britanike “fal” shqiptarin Kokaj: Do paguajë vetëm 1 paund!

Një shqiptar, i cili kishte rënë në prangat e policisë britanike në gusht të vitit të kaluar pasi akuzohej se ishte pjesë e një bande droge në Britaninë e Madhe, ka dalë para gjykatës për të mësuar dënimin e tij.









23-vjeçari me mbiemër Kokaj ishte pjesë e një bande me bazë në Londër, e cila në bashkëpunim me ish-pronaren e bujtinave Harrogate, Yoko Banks, ngriti 3 fabrika fitimprurëse të kanabisit. Ai u dënua me tre vjet burg në gusht të vitit të kaluar.

Por, gjatë seancës dëgjimore ditën e sotme në Gjykatën e Leeds Crown, gjyqtari Tom Bayliss KC vendosi që Kokaj do të paguante një tarifë nominale prej 1 £ pasi prokuroria tha se ai luajti një rol “të vogël” në sipërmarrjen kriminale.

Prokurori Michael Bosomworth tha se banda kishte konvertuar tre nga pronat e Banks në Alexandra Road, Woodlands Road dhe Somerset Road pranë qendrës së qytetit Harrogate në ferma kanabisi me rendimente të mundshme deri në 456,000 £.

Banda fitoi rreth 345,000 £ nga komploti i drogës. Megjithatë, Kokaj, luajti një “rol më të vogël” dhe paguhej vetëm 80 £ në ditë dhe kështu bëri një fitim financiar prej 1,120 £, shtoi Bosomworth.