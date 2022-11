VIDEO/ Gol në minutën e 95, Haaland dërgon Manchester City-n në krye të Premier League! Fitojnë Leeds dhe Brighton

Premier League është në javën e 15-të. Këtë të shtunë u zhvilluan disa nga ndeshjet e kampionatit elitar në Angli. Manchester City fitoi në minutat e fundit 2-1 me Fulham, duke iu falur një penalltie në të 95 minutë. Leeds fitoi 4-3 në shtëpi me Bournemouth, teksa Nottingham barazoi 2-2 me Brentford. Wolves u mposht në shtëpi 2-3 me Brighton.









Në “Etihad Stadium” Manchester City fitoi 2-1 me Fulham. Dueli u hap nga Alvarez në minutën e 16 të ndeshjes, teksa Pereira në minutën e 28 vendosi ekuilibrat. Për skuadrën e Guardiolës punët u vështirësuan në të 26 minutë, kur Cancelo doli me karton të kuq. Do duhej minuta e 90+5 e ndeshjes që Haaland me penallti të siguronte tri pikët dhe përkohësisht kreun e renditjes për “Qytetarët”. Me 32 pikë, City merr kreun e Premier League me një pikë më shumë se Arsenal. “Topçinjtë” e Artetës kanë një ndeshje më pak, teksa Fulham me 19 pikë qëndron në vendin e tetë.

Rezultatet:

Leeds 4-3 Bournemouth (Rodrigo 3′, Greenduood 60′, Cooper 68′, Summerville 84′ / Tavernier 7′, Billing 19′, Solanke 48′)

Manchester City 2-1 Fulham (Alvarez 16′, Haaland 90+5 (p) / Pereira 28′)

Nottingham 2-2 Brentford (Gibba 20′, Zenke 90+6′ (aut) / Mbeumo 45+3′, Uissa 75′)

Wolves 2-3 Brighton (Guedes 12′, Neves 35′ / Lallana 10′, Mitoma 44′, Gross 83′)

Renditja: