Ylli i NBA, Ben Gordon u arrestua pasi goditi me grusht dy punonjës të McDonald’s (VIDEO)

Ish-roji i NBA-së, Ben Gordon, u arrestua në Çikago pasi goditi me grusht në fytyrë një roje sigurie të McDonald’s dhe shtyu një tjetër!

Sipas Chicago Tribune, 39-vjeçari u akuzua për kundërvajtje duke shkaktuar lëndime trupore dhe kontakt fizik me viktimën.

Policia iu përgjigj një telefonate në restorant rreth orës 3:30 të mëngjesit, koha lokale të premten.

Sipas raportit, Gordon po shoqërohej për në dalje pasi fillimisht ka goditur një 29-vjeçar duke e hedhur në tokë. Ai ka shtyrë edhe punonjësin tjetër. Të dy burrat refuzuan ndihmën mjekësore.

Ai është liruar nga Stacioni Policor i Afër Veriut.

Former Chicago Bulls star Ben Gordon was arrested yesterday for allegedly battering two security guards at the former Rock ‘n’ Roll McDonalds.https://t.co/DKtthGaHbd

— CWBChicago (@CWBChicago) November 5, 2022