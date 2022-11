“Kam bërë seks për herë të parë në moshën 41-vjeçare dhe ja çfarë kuptova”!

Hera e parë që një mashkull do të bëjë seks është shumë e rëndësishme. Në çdo moshë që të ndodhë kjo, është një përvojë historike. I rëndësishëm është edhe personi me të cilin do të bëjë seks për herë të parë, ndërsa kur dhe me kë do të bëjë seks është qartësisht vendimi i tij.









Amanda McCracken vendosi që në moshën 16-vjeçare të priste të bënte seks për herë të parë me burrin me të cilin do të martohej dhe tregon për insider.com se çfarë mori gjithë këto vite pritje.

“Prita deri në moshën 41-vjeçare për të bërë seks të plotë me një burrë që do të më donte dhe do të kishte një marrëdhënie të përkushtuar me të. Ky burrë u bë burri im dhe më pas babai i fëmijës tim.

Kur isha 16 vjeçe zgjodha të merrja pjesë në një ceremoni kishtare ku u zotova të prisja deri në martesë për të bërë seks. Ndërsa kjo përvojë e veçantë më dha këtë mendim, nuk mendoj se ishte e vetmja gjë që më kontribuoi të jem e virgjër për kaq gjatë. Rreth moshës 25 vjeçare pushova së prituri për t’u martuar për të bërë seks. Megjithatë, vazhdova të dëshiroja ta ndaja këtë përvojë në një marrëdhënie të përkushtuar dhe ekskluzive me dikë që do të më donte. Dhe ndërsa libidoja dhe nevojat e mia e bënë të vështirë të përmbahesha, frika se si do të reagonte kushdo që më dëgjonte se isha ende e virgjër, e bënte edhe më të vështirë të ecja përpara.

Pasi u takova me mbi 100 burra gjatë 20 viteve, kam mësuar se është e mundur – madje edhe e shëndetshme – të presësh për seks në një marrëdhënie të dashur dhe të përkushtuar. Pritja për atë që dëshiroja nuk ishte një gabim. Ndjekja e djemve që nuk ishin të disponueshëm dhe do të më refuzonin për 25 vjet nuk ishte e shëndetshme. Në fund të fundit, mësova se virgjëria merr aq vlerë sa i japim ne. Dhe pavarësisht asaj që thonë ata, ju jeni një person i plotë, pavarësisht nëse bëni seks apo jo”.

Nuk i kalova vitet e mia më të mira pa seks

“Nuk ia kemi borxh askujt seksin. Jo atij që na ofron ushqim në një restorant të shtrenjtë, jo atij që na bëri dhuratë një udhëtim jashtë vendit, jo atij që na magjepsi me fjalët e tij. Ne i detyrohemi vetes leje vetëm për të bërë seks kurdo dhe kudo që ndihemi gati.

Kur isha 35 vjeçe dhe shkrova për të qenë e virgjër, shumë njerëz më dërguan këshilla se çfarë të bëja dhe si po i kaloja vitet e mia më të mira pa seks. Të gjithë këta të huaj nuk e dinin se sa shpesh përjetoja orgazëm. Kur më në fund bëra seks për herë të parë në moshën 41-vjeçare, ishte ende një punë e madhe për mua. M’u deshën më shumë se dy dekada për të kuptuar se nuk ka asgjë më “orgazmike” sesa të bësh seks me një person që të do pa kushte. Unë jam 43 vjeçe dhe kanë kaluar 16 muaj që kur jam bërë nënë dhe seksi është ende një përvojë e bukur dhe e këndshme”.

Ëndrra e “Mr. Perfect” është problematike

“Të gjithë kemi një Z. Perfekt në jetën tonë, z. I madh, siç e njohim nga Sex and The City. Një burrë që është fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht i padisponueshëm. E imja ishte një piktor nga Çikago, me të cilin fillova të takohesha në të 20-at dhe u përfshiva për disa vite më pas. Ndihesha shumë më rehat – deri në pikën e emocionimit – të dëshiroja dashurinë e tij dhe të prisja pranimin e tij sesa të rrezikoja të gjeja dashurinë diku tjetër. Ai nuk më ka dashur kurrë. Ai rrallë u përgjigjej thirrjeve të mia.

Truri ynë është i programuar për të kërkuar atë që nuk kemi. Është pritja dhe pritja, jo ajo që nuk kemi, ajo që kontribuon në çlirimin e dopaminës. Ashtu si me alkoolin apo drogën, ne dëshirojmë ikjen momentale nga realiteti. Kur pushova së prituri, nuk kisha më iluzionin e të qenit nën kontroll.

Dhe mund të mos kem bërë seks, si shumë bashkëbiseduese të mia, por “ra” në grackën e shoqërisë që na thotë se femrat që nuk janë të lidhura emocionalisht bëhen feministe më të duhura. U bëra aq e varur nga moslidhja emocionale me burrat, saqë shumica e takimeve ishin pasi pija shumë alkool. M’u desh një doktor me të cilin takohesha në atë kohë duke më thyer zemrën që unë të kuptoja se në çfarë rruge të rrezikshme po filloja të ecja. Që atëherë, qaja dhe dridhesha sa herë që afrohesha më shumë me dikë. Nuk po e lija më trupin tim të jetonte gënjeshtrën. Nuk mund të pretendoja se nuk kisha nevojë për kujdesin emocional. Gjashtë muaj pas atij incidenti të veçantë me mjekun dhe pas disa gabimeve të tjera në takimet e mia, takova burrin tim.

Realiteti është se ka një seri të pafundme të “herëve të para”. Këtë ma mësoi vajza ime disa muajshe. Gjatë vitit të parë të jetës së saj ajo mori postën e saj të parë, dërgoi puthjen e saj të parë, hëngri çokollatën e parë dhe kërceu me babin e saj. Kohët e para të rëndësishme të jetës sonë nuk përcaktohen nga një libër udhëzimi. Ne vlerësojmë përvojat tona të para. Kërkoni ato herët e para dhe do të gjeni më shumë gëzim në jetën tuaj”.