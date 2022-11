Makthi për një grua në Grqi: Më afrua, më futi në kurth dhe u përpoq të më ngacmonte

Momente makthi ka përjetuar një grua në Greqi kur është sulmuar papritur nga një burrë i cili e ka çuar në një vend ku e ka mbyllur për të kryer veprime të pahijshme.









Viktima flet për kamerën e protothema.gr për terrorin me të cilin është përballur kur burri, rreth moshës 50 deri në 55 vjeç, i është afruar herët në mbrëmje të së shtunës, në zonën e stadiumit Olimpik, 500 metra nga qendra e DI. AS

Gruaja ishte në rrugën Protagora, në zonën Agios Thomas Amarousiou me qenin e saj, kur një burrë i panjohur, rreth 1.80 i gjatë, trupmadh, me lëkurë të errët, i veshur me pantallona të zeza dhe një xhaketë jeshile, u përpoq ta fuste në kurth në buzë të trotuar.

Sipas dëshmisë së gruas, i panjohuri sapo kishte zhvendosur një kosh plehrash në mes të rrugës, ndoshta për të bllokuar automjetet që kalonin.

Sipas përshkrimit të gruas, autori ishte i parruar, mbante syze dielli të zeza dhe “kishte erë sikur sapo kishte dalë nga spitali psikiatrik”.

Gruaja fatkeqe ka shpëtuar falë reagimit të saj të menjëhershëm. Ajo ka arritur të bërtasë me zë të lartë, duke bërë që fqinjët të mobilizohen, gjë që ka habitur “dragoin” i cili është larguar nga vendi i ngjarjes.

Gruaja njoftoi policinë dhe brenda pak minutash mbërritën burra të ekipit të DIAS-it, por nuk mundën ta gjenin.