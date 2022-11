Në zemër të ceremonisë, lyerja me vaj të shenjtë! Merret vendimi i ri për kurorëzimin e Mbreti Charles

Mbreti Charles dhe kurorëzimi i tij, i cili do të bëhet të shtunën, më 6 maj, është një shqetësim i veçantë për banorët e Mbretërisë së Bashkuar. Një informacion i ri ka dalë në dritë dhe është me interes të madh.









Për shkak të kurorëzimit që po bëhej në një fundjavë, mendohej se nuk do të kishte festë publike për të shënuar ngjarjen. Megjithatë, qeveria ka konfirmuar se do të ndodhë dhe do të bëhet të hënën më 8 maj, dy ditë pas kurorëzimit. Dita do t’u kushtohet të gjitha familjeve dhe komuniteteve në MB për të festuar këtë rast të rëndësishëm.

Kryeministri Rishi Sunak tha: “Kurorëzimi i një monarku të ri është një moment unik për vendin tonë. Në njohje të këtij rasti historik, kam kënaqësinë të shpall një festë publike shtesë për të gjithë Mbretërinë e Bashkuar”.

Çfarë do të përfshijë kurorëzimi?

Kurorëzimi i mbretit në Westminster Abbey do të përfshijë gjashtë faza kryesore: njohja, betimi, vajosja, dhënia, kurorëzimi dhe nderimi. Në zemër të kurorëzimit është lyerja me vaj të shenjtë.

Gjatë ngjarjes kryesore, Mbreti Charles do të heqë pelerinën e tij të kuqe dhe do të ulet në fronin e Mbretit Eduardian, i cili u ndërtua në vitet 1300 dhe është përdorur nga çdo monark që nga viti 1626.