‘Peshkaqenët e fajdeve’/ “Rashë nga krevati kur mësova për armën”, thotë trashëgimtari i “artë” i akuzuar për dhënie të parave borxh

Media e njohur greke, Protothema.gr publikoi dëshminë e studentit 21-vjeçar dhe djalit të mjekut para hetuesisë për çështjen e fajdeve që tronditi Selanikun.









Siç zbuloi media të dielën e kaluar, dy djem mjekësh të mëdhenj së bashku me djalin e një prodhuesi dhe djalin e një oficeri në pension të Forcave Ajrore thuhet se janë anëtarët kryesorë të një bande të ‘peshkaqenëve kreditorë’ që vepronte në zonën e gjerë të Selanikut.

Ata akuzohen se kanë zhvatur, rrëmbyer dhe kërcënuar një 23-vjeçar, i cili i kishte dhënë para hua dhe ia kërkonte me kamatë të tepruar. 21-vjeçari i akuzuar për bashkëpunim në tentativë zhvatjeje dhe bashkëpunim në fajde ka qenë personi që ka vënë viktimën në kontakt me djalin e prodhuesit, i cili fillimisht i ka dhënë hua shumën prej 1000 eurosh, duke arritur deri në pikën – sipas rastit – e kërkesave për t’i kthyer 8600 euro. Përpara hetuesisë, djali 21-vjeçar i doktorit të madh ka shpjeguar se si e ka vënë 23-vjeçarin në kontakt me djalin e prodhuesit për t’i dhënë para, pasi i pari kishte probleme financiare.

“Kisha investuar në kriptovaluta dy muaj më parë në L. (23 vjeç) dhe prisja të merrja fitimet e mia, por ai po i vononte. Dhe klientëve të tjerë ai i vonoi dhe u tha se në rastin më të keq do t’u kthehet kapitali. Për mua, megjithatë, ai ishte vonuar shumë më shumë sesa thoshte dhe sa herë ndryshonte gjërat, që platforma nuk e linte të merrte fitimet e mia. Unë kisha dalë me S. (djalin e ndërtuesit) dhe ai më pyeti nëse punoja dhe a bëja para. I thashë që investoj në kriptovaluta një personi që ka një zyrë të mirë me shumë klientë. Më pyeti për investimin dhe i thashë se ka rrezik dhe mund të bëjë çfarë të dojë. E thashë këtë para se L. të fillonte të vononte të ardhurat e mia dhe ky fakt filloi të më shqetësonte. I dhashë njëri-tjetrit numrin e tij të telefonit dhe i thashë të dyve e gjeni vetë, pasi njëri kërkon klientë dhe tjetri dëshiron të investojë biseda dhe ta gjejë mes jush, e kam pasur të qartë për të dy”.

Pas dëshmisë së tij, 21-vjeçari ka pohuar se ka nisur dalëngadalë të shkëputet nga 23-vjeçari, pasi nuk donte të kishte lidhje me të, duke përmendur arsye personale.

I pyetur nëse ka komunikuar me viktimën përmes aplikacionit Telegram, djali i doktorit të madh është përgjigjur: “Ne kishim folur edhe përmes Telegramit dhe Instagramit. Mesazhet fshihen në Telegram, por jo plotësisht. Kur mësova të gjitha këto, ngriva. S-në e njihja nga shkolla e mesme dhe kur mora vesh se në shtëpi ishte gjetur një armë rashë nga krevati. Po ta dija që S. po bën një gjë të tillë, nuk do të rrija me të, do ta ndërprisja, në përgjithësi nuk dua të përfshihem. Unë studioj dhe jam i mbështetur nga prindërit e mi”.